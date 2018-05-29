Сегодня Семак в Санкт-Петербурге провел встречу с Миллером

Сегодня главный тренер «Уфы» Сергей Семак в Санкт-Петербурге провел встречу с председателем правления компании «Газпром» Алексеем Миллером. О чем они общались, и к какому итогу пришли на данный момент неизвестно.

Ранее сообщалось, что во вторник специалист должен возглавить «Зенит». Также о возвращении Семака в петербургский клуб недвусмысленно намекнула его жена в своем инстаграме.

Кроме того, вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин в одной из своих соцсетей уже поздравил тренера с назначением, однако позже удалил запись

По завершении сезона-2017/18 «Зенит» покинул Роберто Манчини, приведший команду к пятому месту в РФПЛ.