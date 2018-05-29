«Интер» хочет включить в сделку по покупке Канселу у «Валенсии» форварда Эдера

«Интер» продолжает рассматривать защитника «Валенсии» Жоао Канселу в качестве потенциального приобретения. Прошлый сезон он провел в составе миланцев, но его трансферный лист принадлежит «Валенсии».

По договору аренды у итальянского клуба до конца мая есть опция приобретения 24-летнего португальца на постоянной основе, сумма трансфера составит 35 миллионов евро. Сейчас нерадзурри испытывают проблемы с соблюдением финансового фэйр-плей, поэтому сможет заплатить эту сумму не раньше 1 июля.

«Валенсию» не готова ждать несколько дней, оказывая давление на итальянскую сторону. По этой причине «Интер» готов включить в сделку форварда Эдера Мартинса.