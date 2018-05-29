Дешам: «Матч против Ирландии получился довольно качественным»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отметил готовность своих футболистов принести пользу команде в товарищеском матче с Ирландией.

«Я отметил много хорошего в нашем настрое, в готовности принести пользу команде у каждого футболиста.

Этот матч мы провели довольно качественно. Заключительная четверть часа под дождем больше была похожа не на футбол, конечно. Но матч хорош для подготовки, которую мы проводим», – приводит слова Дешама AFP.

Товарищеский матч сборных Франции и Ирландии завершился со счетом 2:0.