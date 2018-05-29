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Материалы

Франция - Ирландия

28.05.2018, Понедельник, 22:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Франция - Ирландия
Чемпионат Европы 2016
1/8 финала
26 июня, воскресенье 16:00 Франция 2:1 Ирландия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Финал
ответный матч		 18 ноября, среда 23:00 Франция 1:1 Ирландия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Финал
первый матч		 14 ноября, суббота 23:00 Ирландия 0:1 Франция
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    Рейтинг: +213

    Red-white-чемпион 28 мая 2018, 15:30

    0-1

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    Рейтинг: +1422

    Спартач_навсегда 28 мая 2018, 13:22

    кто знает когда идет вброс билетов на fifa .com???

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 28 мая 2018, 02:50

    2:1

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