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Франция - Ирландия
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Материалы
29 мая 2018
10:53
Мбаппе: «Матч с Ирландией дает Франции определенные надежды»
09:16
Дешам: «Матч против Ирландии получился довольно качественным»
08:15
Толиссо: «Нельзя сказать, что матч с Ирландией был идеальным для Франции»
00:07
Товарищеский матч. Франция обыграла Ирландию благодаря голам Жиру и Фекира
3
Франция - Ирландия
28.05.2018, Понедельник, 22:00 мск
Товарищеские матчи. Сборные
Франция
-
Ирландия
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Протокол
История игр
Комментарии (3)
Чемпионат Европы 2016
1/8 финала
26 июня, воскресенье
16:00
Франция
2:1
Ирландия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Финал
ответный матч
18 ноября, среда
23:00
Франция
1:1
Ирландия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Финал
первый матч
14 ноября, суббота
23:00
Ирландия
0:1
Франция
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Рейтинг:
+213
Red-white-чемпион
28 мая 2018, 15:30
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0-1
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Рейтинг:
+1422
Спартач_навсегда
28 мая 2018, 13:22
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кто знает когда идет вброс билетов на fifa .com???
0
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Рейтинг:
+2556
andrej-lucevich
28 мая 2018, 02:50
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2:1
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