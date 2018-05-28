Главные новости дня. «Спартак» хочет купить Ташаева и Швеца, Кононов может возглавить «Арсенал»

Ташаев – трансферная цель «Спартака» номер один.

«Спартак» может приобрести Швеца.

В РФПЛ запрещено проводить домашние матчи на стадионе соперника.

Томаров возглавит «Уфу».

Кононов станет главным тренером тульского «Арсенала».

Жирков рассказал, чем он раздражал Манчини.

«Бешикташ» намерен приступить к переговорам по трансферу Фернандеша.

Болельщики из Швейцарии и Исландии приедут в Россию на ЧМ на тракторе и «Ниве».

Роналду подозревает пятерых футболистов «Реала» в желании убрать его из команды.

Бэйл покинет «Реал» и продолжит карьеру в «МЮ».