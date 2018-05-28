Алланазаров: «Ташаев – цель «Спартака» номер один. Агенты игрока ведут торги, «Динамо» может подать в суд»

Журналист и инсайдер Максим Алланазаров рассказал подробности о переходе полузащитника «Динамо» Александра Ташаева в «Спартак». Также он сообщил, какие изменения произойдут в тренерском штабе красно-белых.

«Трансферная цель номер один в данный момент для «Спартака» – Ташаев. Трансфер планировали закрыть еще неделю назад, но пока сторона игрока ведет торги. «Динамо» так просто не хочет отпускать и, как говорят, даже может начать суды, в которых, вроде как мало смысла, но они могут затянуть закрытие сделки.

Ташаева продлевало бывшее руководство «Динамо», а конкретно Муравьев, который может быть объявлен в розыск совсем скоро. Сам Муравьев уже в Израиле и его мало что интересует.

Что касается тренерского штаба, Риомми (уже готовится к следующему сезону. Д'Урбано точно минус, вслед за ним и Хави (прим. «Бомбардира» – тренер по физподготовке Хавьер Нойя Сальсес), что очень печально. Хави в команде долго и его любят все игроки. Придет ли Рианчо один или с помощником испанцем, вот в чем вопрос», – написал Алланазаров в своем телеграм-канале «Реджиста-Журналиста».

В минувшем сезоне Ташаев провел 28 матчей в РФПЛ и Кубке России, забил семь голов и сделал семь результативных передач.