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  • Алланазаров: «Ташаев – цель «Спартака» номер один. Агенты игрока ведут торги, «Динамо» может подать в суд»

Алланазаров: «Ташаев – цель «Спартака» номер один. Агенты игрока ведут торги, «Динамо» может подать в суд»

28 мая 2018, 12:21
22

Журналист и инсайдер Максим Алланазаров рассказал подробности о переходе полузащитника «Динамо» Александра Ташаева в «Спартак». Также он сообщил, какие изменения произойдут в тренерском штабе красно-белых.

«Трансферная цель номер один в данный момент для «Спартака» – Ташаев. Трансфер планировали закрыть еще неделю назад, но пока сторона игрока ведет торги. «Динамо» так просто не хочет отпускать и, как говорят, даже может начать суды, в которых, вроде как мало смысла, но они могут затянуть закрытие сделки.

Ташаева продлевало бывшее руководство «Динамо», а конкретно Муравьев, который может быть объявлен в розыск совсем скоро. Сам Муравьев уже в Израиле и его мало что интересует.

Что касается тренерского штаба, Риомми (уже готовится к следующему сезону. Д'Урбано точно минус, вслед за ним и Хави (прим. «Бомбардира» – тренер по физподготовке Хавьер Нойя Сальсес), что очень печально. Хави в команде долго и его любят все игроки. Придет ли Рианчо один или с помощником испанцем, вот в чем вопрос», – написал Алланазаров в своем телеграм-канале «Реджиста-Журналиста».

В минувшем сезоне Ташаев провел 28 матчей в РФПЛ и Кубке России, забил семь голов и сделал семь результативных передач.

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Ташаев Александр
Комментарии (22)
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Тraumtanzеr
1527500655
Урбано давно ссаной тряпкой надо было гнать. О каких судах может идти речь, мне тоже не понятно, это смешно.
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o33uk
1527500776
Удержать Ташаева видимо только Хохлов сможет, авторитетом и доводами разумными. Конечно жаль если Ташаев уйдёт за копейки, но и делать из него нового Кокорина с самой большой з.п. в команде тоже не стоит. Пословицу про волка и лес ещё никто не отменял.
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Боцман59rus
1527501488
если есть желание, нужно отпускать, куда неважно, в зенит или в спартак, толку в динамо без мотивации от него будет мало.))) - жаль, но пока у динамо не тот статус, чтобы привлекать молодых игроков...
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Полная Канистра
1527503373
какой там суд? это везде нормальная практика во всех футбольных делах по продажам и по покупкам игроков это бизнес и учитывая желание игрока вы там ку ку совсем насильно держать парня
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frizom
1527505202
Если сделку Ташаева провернут то будет отлично. Нам нужно усиление русских игроков.
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Kulimen
1527510997
Блин....думал статья про динозавров появилась.
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zigbert
1527513180
Здесь главное желание самого футболиста.
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Blossiya
1527514129
Какие-то криминальные элементы и что характерно в Динамо, хотя клуб создавался как спортивный оплот МВД)))
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OfaZavr
1527521876
хорошо если сам хочет и клубы смогут договорится.
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Мары
1527524325
Ну в принципе как я 2 недели назад говорил, так и случилось.Ташаев уже в Спартаке и это уже другая история.
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