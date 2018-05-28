РФПЛ ввела запрет на проведение домашних матчей на стадионе соперника

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лигой был введен запрет на проведение командами домашних матчей на стадионе соперника.

В 24 туре прошедшего чемпионата России «Амкар» провел домашний поединок с «Локомотивом» (2:1) на поле железнодорожников из-за проблем с газоном в Перми.

«Одно из принятых решений: команда не может принять матч на стадионе соперника, даже если он резервный. Если домашний стадион не готов – резервная арена. Если нет, то стадион определяет РФПЛ. Мы будем привязывать стадион по территориальному признаку.

Кроме того, если за 10 дней до матча чемпионата России поле будет в непригодном состоянии, и оно не принято, матч будет перенесен на резервный стадион. А раньше могли принять газон за три дня до встречи», – сказал Прядкин.