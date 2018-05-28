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РФПЛ ввела запрет на проведение домашних матчей на стадионе соперника

28 мая 2018, 15:12
10

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лигой был введен запрет на проведение командами домашних матчей на стадионе соперника.

В 24 туре прошедшего чемпионата России «Амкар» провел домашний поединок с «Локомотивом» (2:1) на поле железнодорожников из-за проблем с газоном в Перми.

«Одно из принятых решений: команда не может принять матч на стадионе соперника, даже если он резервный. Если домашний стадион не готов – резервная арена. Если нет, то стадион определяет РФПЛ. Мы будем привязывать стадион по территориальному признаку.

Кроме того, если за 10 дней до матча чемпионата России поле будет в непригодном состоянии, и оно не принято, матч будет перенесен на резервный стадион. А раньше могли принять газон за три дня до встречи», – сказал Прядкин.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (10)
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3ton
1527510242
В таких областях давно пора было построить манежи .
Зачем)) Лучше вбухать в Питере денег на 5 стадионов и построить стадионы к ЧМ , где половина просто не нужна
.
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Аэратор
1527510243
справедливо.
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VGreen
1527510412
Почему у нас делают такие неправильные выводы из показательных ситуаций? Ну и смысл такого запрета и переноса матча на нейтральное поле? Ни себе ни людям - в итоге фанаты гостей, что собрались на выезд, обламываются с билетами и планами, а болельщики хозяев лишаются домашнего матча. В итоге обоим клубам ехать/лететь невесть куда. НАОБОРОТ я бы ввел правило, которое в виде наказания за неготовность поля переносило матч на поле гостей. В итоге, если ты не хочешь проводить домашний матч на гостевом поле - будешь более тщательно готовить свой стадион. И хотя бы не пострадают болельщики одной из сторон .
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тщмек 19
1527511174
Как будто нельзя сгонять договорняк на нейтральном поле
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Мары
1527511780
Давно это надо было сделать.
Ответить
Ricco76""
1527513645
Да неужели)) Это ещё ладно Амкар выиграл тот матч))
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APchelov
1527515306
Ну и правильно. Технаря впаять, и никаких мучений)
Ответить
Полная Канистра
1527517164
долго запрягали и вот наконец то запрягли Дальше посмотрим как вы ехать будете
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zigbert
1527517699
Ну наконец то дошло до нашего высшего руководства.
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OfaZavr
1527523679
если бы гром не грянул так бы и не внесли коррективы))
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