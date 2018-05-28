Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бэйл покинет «Реал» ради перехода в «МЮ»

28 мая 2018, 08:31
17

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл этим летом может вернуться в английскую Премьер-лигу. В услугах футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».

После финального матча Лиги чемпионов в Киеве против «Ливерпуля», в котором футболист сборной Уэльса сделал дубль, он заявил о возможном уходе из мадридского клуба. В этом сезоне Бэйл не так часто появлялся в основном составе команды, как ему хотелось бы.

«Манчестер Юнайтед» давно следит за валийцем и готов пригласить его в состав, если удастся договориться о зарплате.

Источник: Independent.co.uk
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Трансферы Реал Манчестер Юнайтед Бэйл Гарет
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Шумаххер
1527488677
Удачи
Ответить
Dimon013
1527488696
Конечно Бейл хочет уйти! С таким потенциалом сидеть на замене...
Ответить
СОКОЛ САРАТОВ
1527489630
и правильно сделает
Ответить
пряник929
1527489819
Его бы в Россию... да еще и в сборную....
Ответить
zabaikalec62
1527493748
Хорошее усиление МЮ
Ответить
isco2307
1527493972
нехай переходить)
Ответить
Igor Belousov
1527498197
там основа ему обеспеченна
Ответить
DeStar
1527503342
Напрягает что после финала лч и роналду и бэйл что-то заговорили непонятное. Такое ощущение что могут уйти оба, но уйдет скорее только один. вот и думают в реале кого отпустить, роналду или бэйла. И вроде бы роналду сказал, что остается, и теперь в уход бэйла верится больше.. непонимаю, почему он так недоволен. Было бы меньше травм , играл бы всегда в основе я думаю.а то и бэйл играет треть сезона, треть играет иско, а последнюю треть делит васкес с ними, и что бэйлу что иско это не нравится и оба хотят уйти.. дела плохи.
Ответить
Антибиотик111
1527503831
Оставьте себевам нужнее
Ответить
anatolich72
1527541438
Поживём увидим.
Ответить
Главные новости
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:49
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
5
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
12
Все новости
Все новости
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
01:25
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
Вчера, 20:21
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
Вчера, 17:53
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
Вчера, 15:31
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
Вчера, 14:00
7
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
Вчера, 12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
Вчера, 12:24
«Реал» презентовал нового главного тренера
Вчера, 09:50
1
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
18 августа
1
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
18 августа
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
18 августа
10
Назван новый капитан «Барселоны»
17 августа
1
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
17 августа
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
17 августа
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
17 августа
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
17 августа
3
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
16 августа
8
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Семак объяснил уход Дркушича из «Зенита» в «Эспаньол»
16 августа
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
16 августа
4
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
15 августа
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
15 августа
3
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
15 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+