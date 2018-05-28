Бэйл покинет «Реал» ради перехода в «МЮ»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл этим летом может вернуться в английскую Премьер-лигу. В услугах футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».

После финального матча Лиги чемпионов в Киеве против «Ливерпуля», в котором футболист сборной Уэльса сделал дубль, он заявил о возможном уходе из мадридского клуба. В этом сезоне Бэйл не так часто появлялся в основном составе команды, как ему хотелось бы.

«Манчестер Юнайтед» давно следит за валийцем и готов пригласить его в состав, если удастся договориться о зарплате.