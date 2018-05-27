Бэйл заявил, что может уйти из «Реала»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл дал понять, что может покинуть в ближайшее время клуб из Мадрида. Футболист сборной Уэльса подчеркнул, что хочет получать больше игровой практики.

– Вы сказали, что думаете о своем будущем и планируете обсудить его с агентом. Вы планируете уйти из «Реала»?

– Я чувствую, что могу и хочу играть каждую неделю. Я займусь этим вопросом летом, у меня много времени, чтобы отдохнуть и порефлексировать.

– Криштиану сказал, что, может быть, уходит. Вы слышали что-нибудь об этом?

– Нет, ничего не слышал. Простите.

– Если вы уйдете из «Реала», то это точно будет переход в АПЛ? Если «Тоттенхэм» подготовит хорошее предложение, вы готовы вернуться?

– Я правда не знаю. Мне нужно сесть с агентом и все обсудить. Я чувствую, что должен играть каждую неделю. Если это не получится здесь, надо пробовать где-то еще.

В финале Лиги чемпионов Бэйл забил два гола в ворота «Ливерпуля».