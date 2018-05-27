Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бэйл заявил, что может уйти из «Реала»

27 мая 2018, 08:14
13

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл дал понять, что может покинуть в ближайшее время клуб из Мадрида. Футболист сборной Уэльса подчеркнул, что хочет получать больше игровой практики.

– Вы сказали, что думаете о своем будущем и планируете обсудить его с агентом. Вы планируете уйти из «Реала»?

– Я чувствую, что могу и хочу играть каждую неделю. Я займусь этим вопросом летом, у меня много времени, чтобы отдохнуть и порефлексировать.

– Криштиану сказал, что, может быть, уходит. Вы слышали что-нибудь об этом?

– Нет, ничего не слышал. Простите.

– Если вы уйдете из «Реала», то это точно будет переход в АПЛ? Если «Тоттенхэм» подготовит хорошее предложение, вы готовы вернуться?

– Я правда не знаю. Мне нужно сесть с агентом и все обсудить. Я чувствую, что должен играть каждую неделю. Если это не получится здесь, надо пробовать где-то еще.

В финале Лиги чемпионов Бэйл забил два гола в ворота «Ливерпуля».

Источник: Sports.ru
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Реал Тоттенхэм Бэйл Гарет
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Hala Madrid
1527398293
Отличное время, чтобы уйти. Хорошая концовка сезона, герой финала ЛЧ. Спрос безусловно будет, а перезапуск карьеры необходим Гарету, как и Кариму впрочем
Ответить
insider_retro
1527399110
Если что, то теперь будет переходить не "хрустальный" игрок, который больше сидел и лечился, а Бэйл, который залепил двух красавцев в финале ЛЧ!! Момент благоприятный и ставки выросли! Теперь Гарет может выбирать!..
Ответить
Ще Гевара
1527400079
По любому надо уходить.
Ответить
Garrincha58
1527401385
он красавец когда в форме, но травмы его тоже частенько мучают и поэтому не каждый матч его и ставят в стартовый состав думаю вряд ли после такого финала его Реал продаст
Ответить
Garrincha58
1527401605
а что теперь скажет мсье Зидан? чей гол лучше в финале ЛЧ? как он вчера свою лысину тер
Ответить
nelez
1527402190
Он не уйдет никуда. Предложат контракт нормальный и останется. Если судить по его словам , то Месси тоже каждый год собирался уходит из Барсы , пока котракт не превышают ему.
Ответить
Джавел.
1527405557
Цену набивает. Останется.
Ответить
CSKA471
1527429817
ДАвай Гарет в Арсенал!
Ответить
zigbert
1527430657
Ему в Реале поднимут зарплату и он успокоится.
Ответить
El_Chori
1527619665
Давай к нам! Это вообще был самый глупый засер потенциала последней декады
Ответить
Главные новости
Батраков попрощался с «Локомотивом»
01:17
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
5
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
12
ЦСКА дал ответ клубу РПЛ по Мусаеву
Вчера, 22:16
4
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
Вчера, 22:03
Все новости
Все новости
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
01:25
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
Вчера, 20:21
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
Вчера, 17:53
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
Вчера, 15:31
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
Вчера, 14:00
7
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
Вчера, 12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
Вчера, 12:24
«Реал» презентовал нового главного тренера
Вчера, 09:50
1
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
18 августа
1
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
18 августа
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
18 августа
10
Назван новый капитан «Барселоны»
17 августа
1
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
17 августа
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
17 августа
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
17 августа
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
17 августа
3
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
16 августа
8
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Семак объяснил уход Дркушича из «Зенита» в «Эспаньол»
16 августа
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
16 августа
4
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
15 августа
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
15 августа
3
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
15 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+