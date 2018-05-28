«Спартак» – главный претендент на Швеца

Как сообщает «Спорт-Экспресс», опорный полузащитник «Ахмата» Антон Швец на сегодняшний день – одна из главных трансферных целей «Спартака» на лето.

В настоящее время переговоры между клубами находятся в стадии консультаций. Никакого официального предложения от красно-белых еще не поступало. При этом «Спартак» является претендентом номер один на хавбека.

По информации источника, зимой грозненцы отказались продавать 25-летнего игрока «Зениту» за 4 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Швец провел 26 матчей и забил три гола.