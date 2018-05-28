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«Спартак» – главный претендент на Швеца

28 мая 2018, 17:42
13

Как сообщает «Спорт-Экспресс», опорный полузащитник «Ахмата» Антон Швец на сегодняшний день – одна из главных трансферных целей «Спартака» на лето.

В настоящее время переговоры между клубами находятся в стадии консультаций. Никакого официального предложения от красно-белых еще не поступало. При этом «Спартак» является претендентом номер один на хавбека.

По информации источника, зимой грозненцы отказались продавать 25-летнего игрока «Зениту» за 4 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Швец провел 26 матчей и забил три гола.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Швец Антон
Комментарии (13)
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oyabun
1527520945
А мы то, наивные, думали что главная трансферная цель Спартака этим летом, это ЦЗ, да и вообще вся линия защиты. Оказывается нам остро именно Швеца не хватало для ошеломляющих побед.
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Мары
1527522391
Даст ист фантасиш.В команде 3(три) игрока претендуют и играют на месте опорного полузащитника.Кому они баки заливают ?
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dendiesel
1527522424
Видимо ищут замену Глушакову!))) а то зазнался парниша) линию защиту надо в первую очередь укреплять!!!
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Полная Канистра
1527523033
Родионов сам встанешь в защиту в новом сезоне раз не ищешь
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кузнецов артем
1527523454
Емельянов получше будет
Ответить
zigbert
1527523464
Может быть таким способом хотят укрепить оборону?
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OfaZavr
1527524866
раз пока никакого предложения не поступало то и обсуждать нечего) да и вообще вы будете об укреплении обороны думать или опять только всякими слухами нас кормить все тран. окно?
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юрий николаевич
1527577231
нужен опорник с "нужным" паспортом в пару к Зобнину, и что бы тако-же был работоспособный и упертый.
Ответить
vitvik
1527581186
Ташаев, Швец, Емельянов. Все вместо одного Глушакова.
Ответить
za logiku
1527593338
На кой болт? Чем Швец лучше тех, кто есть сейчас или есть в молодежке? Тимофеева мало им? Зобнин есть на эту позицию с паспортом если что. Покупайте в основу, а не на скамейку! Покупайте сильных, тех, кто лучше сегодняшних! Остальное все можно найти в дубле!
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