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  • Жирков: «Манчини раздражало, что я не улыбался на тренировках»

Жирков: «Манчини раздражало, что я не улыбался на тренировках»

28 мая 2018, 13:59
12

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал, как ему работалось под руководством экс-главного тренера петербуржцев Роберто Манчини. Футболист отметил, что итальянский специалист очень требователен.

– В Санкт-Петербурге вы работали с тремя тренерами – Виллаш-Боашем, Мирчей Луческу и Роберто Манчини. С кем из них вам работалось более и менее комфортно?

– С первыми двумя – более. Мне до сих пор непонятно, почему с Луческу сезон так хорошо начинался, а потом результата не стало. Не скажу, что с Манчини было плохо, но случались моменты, которые я не понимал. Сначала не мог понять, что от меня хотят в игровом плане. Да и не только. Например, постоянно звучала тема, почему я не улыбаюсь. Его это раздражало. Но что могу сделать, если я такой? (Смеется).

– Черчесов упоминал, что даже со скамейки игроки «Зенита» приезжали от Манчини в хорошем физическом состоянии.

– Тренировки у него очень серьезные. Он постоянно – в квадратах, любых других упражнениях – просил игроков выкладываться на них на сто процентов. Метр не добежал – Манчини кричал, объяснял. В голове это всегда сидело. И на сборную с точки зрения «физики», наверное, тоже переходило. Тренировочный процесс у него качественный, и я это по себе чувствовал.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Жирков Юрий Манчини Роберто
Комментарии (12)
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Виктор12
1527505514
Сергей Фурсенко, на "МАКСИМУМЕ", уже не первый год нас катает, а Зенит, по-прежнему, долго ЗАПРЯГАЕТ и на этом "МАКСИМУМЕ" не ездит! Скольких тренеров ПОМЕНЯЛИ, а воз и НЫНЕ там! После Адвоката Зенит ЗАКЛИНИЛО. Раньше Зенит ВЫЕЗЖАЛ за счёт судей! А последние два года они отказываются Зениту БЕСПЛАТНО помагать! А за деньги??? Всегда пожалуйста - Спартаку! Федун ПЕРЕБИЛ все денежные предложения Зенита и вот вам результат! Федун доволен и скалит зубы, а Миллер и Фурсенко в печали и им не до смеха!
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Отчаянный Пердун
1527505598
Гонял гонял и загнал всех
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bset
1527506084
А что это русский человек на тренировке не улыбается? Удивительно.
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Garrincha58
1527507155
Манчини все таки хороший тренер а вот игрочишек понабрали ему говняных думаю половину он даже не просил вот где зарыта собака. В Италии плохого тренера бы в сборную не пригласили
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омск55
1527507344
Увидим что будет со сборной Италии под руководством Манчини
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BykAs
1527510353
Пусть улыбаются те, кто играть не умеет !
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Viper for CSKA
1527513097
Побольше бы у нас пожил, тоже перестал бы улыбаться
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zigbert
1527515352
И улыбка без сомненья вдруг коснется ваших глаз...
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OfaZavr
1527522445
улыбайся (или в этом случае не улыбайся) это раздражает всех))
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