Жирков: «Манчини раздражало, что я не улыбался на тренировках»

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал, как ему работалось под руководством экс-главного тренера петербуржцев Роберто Манчини. Футболист отметил, что итальянский специалист очень требователен.

– В Санкт-Петербурге вы работали с тремя тренерами – Виллаш-Боашем, Мирчей Луческу и Роберто Манчини. С кем из них вам работалось более и менее комфортно?

– С первыми двумя – более. Мне до сих пор непонятно, почему с Луческу сезон так хорошо начинался, а потом результата не стало. Не скажу, что с Манчини было плохо, но случались моменты, которые я не понимал. Сначала не мог понять, что от меня хотят в игровом плане. Да и не только. Например, постоянно звучала тема, почему я не улыбаюсь. Его это раздражало. Но что могу сделать, если я такой? (Смеется).

– Черчесов упоминал, что даже со скамейки игроки «Зенита» приезжали от Манчини в хорошем физическом состоянии.

– Тренировки у него очень серьезные. Он постоянно – в квадратах, любых других упражнениях – просил игроков выкладываться на них на сто процентов. Метр не добежал – Манчини кричал, объяснял. В голове это всегда сидело. И на сборную с точки зрения «физики», наверное, тоже переходило. Тренировочный процесс у него качественный, и я это по себе чувствовал.