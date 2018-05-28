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  • Швейцарские болельщики планируют приехать на ЧМ в Россию на тракторе, исландские – на «Ниве»

Швейцарские болельщики планируют приехать на ЧМ в Россию на тракторе, исландские – на «Ниве»

28 мая 2018, 18:19
17

Болельщики сборных Исландии и Швейцарии намерены использовать нестандартный транспорт для того, чтобы приехать в Россию на чемпионат мира, сообщает Luzerner Zeitung.

К примеру, швейцарский болельщик Вернер Циммерман собирается добраться до Калининградской области, где 22 июня его сборная сыграет с Сербией, на тракторе. По подсчетам его и его друга расстояние 1800 километров они смогут преодолеть примерно за две недели.

А вот двое фанатов исландской команды Кристбьор Кьяртанссон и Гретар Йонссон используют для попадания на мундиаль «Ниву», выигранную у местной турфирмы. До Дании они доберутся на пароме, а оттуда через Германию и Польшу направятся в Россию. Их пусть составит около 15 тысяч километров. Сборная Исландии проведет матчи в Москве, Волгограде и Ростове.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Исландия Швейцария
Комментарии (17)
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Loko_Roma
1527520921
Милости просим, люди любящие отжигать подобным образом нам близки по духу)
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vitvik
1527521365
Трактор доедет. Доедет ли Нива?
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Garrincha58
1527521493
а может кто то и пешком до топает, скажем из Австралии
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FanatSerj
1527522255
Стальной вам жопы на эти 15 тысяч км )))
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Таганский
1527522946
Хоть пешком..
Ответить
OfaZavr
1527525351
оригинальные способы добраться выбрали) на тракторе две недели будет очень не просто вынести)
Ответить
zigbert
1527525718
Лучше на воздушном шаре, а садится на Красной Площади.
Ответить
RedWhiteFans2
1527526891
А турецкие на ишаках?
Ответить
Мары
1527542322
Вот не жалко парням своего времени и усилий. Чё ж, пусть едут.Главное чтоб не ушиблись по дороге.
Ответить
fabio_c
1527591110
ладно хоть не на танке
Ответить
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