Швейцарские болельщики планируют приехать на ЧМ в Россию на тракторе, исландские – на «Ниве»

Болельщики сборных Исландии и Швейцарии намерены использовать нестандартный транспорт для того, чтобы приехать в Россию на чемпионат мира, сообщает Luzerner Zeitung.

К примеру, швейцарский болельщик Вернер Циммерман собирается добраться до Калининградской области, где 22 июня его сборная сыграет с Сербией, на тракторе. По подсчетам его и его друга расстояние 1800 километров они смогут преодолеть примерно за две недели.

А вот двое фанатов исландской команды Кристбьор Кьяртанссон и Гретар Йонссон используют для попадания на мундиаль «Ниву», выигранную у местной турфирмы. До Дании они доберутся на пароме, а оттуда через Германию и Польшу направятся в Россию. Их пусть составит около 15 тысяч километров. Сборная Исландии проведет матчи в Москве, Волгограде и Ростове.