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  • Роналду – Бэйлу о его голе через себя: «У кого ты этому научился, Гарет?»

Роналду – Бэйлу о его голе через себя: «У кого ты этому научился, Гарет?»

28 мая 2018, 17:21
5

Портал Bleacher Report опубликовал шуточную картинку, на которой нападающий «Реала» Криштиану Роналду учит полузащитника Гарета Бэйла поражать ворота соперников ударом в падении через себя.

На рисунке изображен сидящий за партой валлиец и стоящий у доски португалец, на которой нарисована схема исполнения удара. «У кого ты этому научился, Гарет?» – гласит подпись к картинке.

Бэйл отличился ударом через себя в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Роналду аналогичным образом забил «Ювентусу» в первом матче 1/4 финала турнира. Что примечательно, оба гола были забиты на 64-й минуте.

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Публикация от text (@brfootball)

Источник: Bleacher Report
Лига чемпионов Испания. Примера Реал Ливерпуль Ювентус Роналду Криштиану Бэйл Гарет
Комментарии (5)
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la verdad
1527521128
Кристина! Ты самовлюбленный и при этом очень закомплексованным гей! Ты реально стареешь и завидуешь тем, кто лучше тебя. Требуешь к себе внимания, обижаешься и переживаешь...Наверняка ты уверен, что футбол придумал именно ты :))) Смешно смотреть на твои страдания :)
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zigbert
1527522883
Без Роналду здесь никак не обойдешься.Вот он подходит к доске и показывает Бэйлу в какой угол бить.
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panmon
1527525665
Тут никто не понял что Криш не имеет отношения к данному посту? Прикольный рисунок от какого-то аккаунта...
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El_Chori
1527619194
И оба же асисстировал марсело?
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