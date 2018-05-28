Роналду – Бэйлу о его голе через себя: «У кого ты этому научился, Гарет?»

Портал Bleacher Report опубликовал шуточную картинку, на которой нападающий «Реала» Криштиану Роналду учит полузащитника Гарета Бэйла поражать ворота соперников ударом в падении через себя.

На рисунке изображен сидящий за партой валлиец и стоящий у доски португалец, на которой нарисована схема исполнения удара. «У кого ты этому научился, Гарет?» – гласит подпись к картинке.

Бэйл отличился ударом через себя в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Роналду аналогичным образом забил «Ювентусу» в первом матче 1/4 финала турнира. Что примечательно, оба гола были забиты на 64-й минуте.