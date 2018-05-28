Самедов: «Спартак» должен был становиться чемпионом в этом сезоне. У нас самая сильная команда»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов заявил, что красно-белые должны были выигрывать РФПЛ в минувшем сезоне. По словам футболиста, «Спартак» – сама сильная команда в чемпионате России.

«Оценка сезона? Что касается «Спартака», то, считаю, мы должны были становиться чемпионами. У нас самая сильная команда.

Если говорить о моей игре, то я выполняю определенные функции в клубе, которые от меня требуют. И функции в «Спартаке» и сборной отличаются. Можно сказать, что это два разных футболиста», – сказал Самедов.

«Спартак» по итогам чемпионата России-2017/18 занял третье место, пропустив вперед «Локомотив» и ЦСКА.