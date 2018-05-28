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  • Самедов: «Спартак» должен был становиться чемпионом в этом сезоне. У нас самая сильная команда»

Самедов: «Спартак» должен был становиться чемпионом в этом сезоне. У нас самая сильная команда»

28 мая 2018, 16:27
25

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов заявил, что красно-белые должны были выигрывать РФПЛ в минувшем сезоне. По словам футболиста, «Спартак» – сама сильная команда в чемпионате России.

«Оценка сезона? Что касается «Спартака», то, считаю, мы должны были становиться чемпионами. У нас самая сильная команда.

Если говорить о моей игре, то я выполняю определенные функции в клубе, которые от меня требуют. И функции в «Спартаке» и сборной отличаются. Можно сказать, что это два разных футболиста», – сказал Самедов.

«Спартак» по итогам чемпионата России-2017/18 занял третье место, пропустив вперед «Локомотив» и ЦСКА.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр
Комментарии (25)
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APchelov
1527515029
Самедов, похоже, не в курсе, что таких самых сильных еще несколько. Однако, паровозники ехали быстрее остальных
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Stavropolets
1527515461
Если самые сильные, что ж мешало победить
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VVM1964
1527515949
" Если говорить о моей игре " - то можно вспомнить твое удаление в принципиальном матче с Локомотивом ( вторую желтую карточку за очень картинное падение в штрафной ) , в матче где Спартак до этого вел 2:0 и полностью контролировал игру .
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Полная Канистра
1527516706
увы смазали концовку и карт бланш упустили
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subbotaspartak
1527519081
А чё ж не победили? Не захотели? Или вас лишних пару раз отымели?
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SPACE TRUCKIN
1527519218
должен был стать чемпионом...а чё тогда не стал?писю пинали весь конец сезона и ты в том числе...
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Федя Кабак
1527519388
Сам наверное не понял, что сказал)Вроде самая сильная команда этого чемпионата, Локомотив! Такие, как этот Самедов только пи....ть умеют, когда игрой доказать не могут!
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zigbert
1527521603
Сейчас надо думать уже о будущем сезоне.
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Мары
1527523598
Между словами должна и стала вклинились Локомотив и Цска.Поэтому не понимаю, что Александр хочет сказать.По моему если не стали чемпионами, значит не доработали и не так хотели, как тот же Локомотив.А раз так, то не считаю, что мы должны были стать первыми.
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OfaZavr
1527524626
раз не стали значит так и должно быть, сколько было провалов по ходу сезона почему забыл упомянуть, ну вот тут тебе и ответ тут тебе и совет)
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