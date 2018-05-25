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    Артуро Видаль вызван в суд за драку в ночном клубе Мюнхена

    Полузащитнику «Баварии» Артуро Видалю предъявлено обвинение в нанесении тяжелой травмы посетителю ночного клуба в Мюнхене, сообщает T-online.

    Драка произошла в сентябре 2017 года. В ней участвовал сам чилиец, а также его друзья. Один из пострадавших получил по голове трехлитровой бутылкой водки.

    Согласно показаниям управляющего бара, «удар бутылкой наносил человек не из компании Видаля, который, в свою очередь, лишь пытался защитить себя». Еще один свидетель, проходящий по этому делу, утверждает обратное.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.05.2018 11:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 18:29

      Суд должен вынести справедливое решение.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 25 мая 2018, 17:02

      Гнать его надо. Таким не место в Баварии. Несомненно бывали там далеко не только ангелы, но и жёсткие ребята. Но Видаль что-то из ряда вон выходящее. Его прекрасная традиция сначала наделать делов, а потом ныть и извиняться, боясь последствий, вызывает только презрение. На такое в Мюнхене смотреть после таких людей, как Кан, Эффенберг, Швайни, Баллак, Лам просто тошно.

      2
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 25 мая 2018, 13:54

      Это всё фигня по сравнению с тем крутейшим Лидсом конца 90-х!))
      Когда Вудгейт с Бойером нажрались и побили какого-то азиата.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      war20071 25 мая 2018, 12:40

      та на зачем он нужен им.

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 25 мая 2018, 12:00

      Мдя, трансфер в Юве (Наполи) может оказаться под угрозой...

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