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Артуро Видаль вызван в суд за драку в ночном клубе Мюнхена

25 мая 2018, 11:15
5

Полузащитнику «Баварии» Артуро Видалю предъявлено обвинение в нанесении тяжелой травмы посетителю ночного клуба в Мюнхене, сообщает T-online.

Драка произошла в сентябре 2017 года. В ней участвовал сам чилиец, а также его друзья. Один из пострадавших получил по голове трехлитровой бутылкой водки.

Согласно показаниям управляющего бара, «удар бутылкой наносил человек не из компании Видаля, который, в свою очередь, лишь пытался защитить себя». Еще один свидетель, проходящий по этому делу, утверждает обратное.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Бавария Видаль Артуро
Комментарии (5)
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zatonn
1527238817
Мдя, трансфер в Юве (Наполи) может оказаться под угрозой...
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war20071
1527241214
та на зачем он нужен им.
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Danish Dynamite
1527245659
Это всё фигня по сравнению с тем крутейшим Лидсом конца 90-х!)) Когда Вудгейт с Бойером нажрались и побили какого-то азиата.
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Viper for CSKA
1527256937
Гнать его надо. Таким не место в Баварии. Несомненно бывали там далеко не только ангелы, но и жёсткие ребята. Но Видаль что-то из ряда вон выходящее. Его прекрасная традиция сначала наделать делов, а потом ныть и извиняться, боясь последствий, вызывает только презрение. На такое в Мюнхене смотреть после таких людей, как Кан, Эффенберг, Швайни, Баллак, Лам просто тошно.
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zigbert
1527262153
Суд должен вынести справедливое решение.
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