Артуро Видаль вызван в суд за драку в ночном клубе Мюнхена

Полузащитнику «Баварии» Артуро Видалю предъявлено обвинение в нанесении тяжелой травмы посетителю ночного клуба в Мюнхене, сообщает T-online.

Драка произошла в сентябре 2017 года. В ней участвовал сам чилиец, а также его друзья. Один из пострадавших получил по голове трехлитровой бутылкой водки.

Согласно показаниям управляющего бара, «удар бутылкой наносил человек не из компании Видаля, который, в свою очередь, лишь пытался защитить себя». Еще один свидетель, проходящий по этому делу, утверждает обратное.