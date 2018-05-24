Дугаличем интересуются клубы первой пятерки РФПЛ

Защитник Раде Дугалич разорвал трудовые отношения с «Тосно». По словам агента балканца Братислава Ристича, игрок может продолжить карьеру в клубе-представителе РФПЛ в еврокубках.

«Сегодня мы решили все формальности с «Тосно» и Раде Дугалич официально стал свободным агентом. Футболист хочет сделать шаг вперед в своей карьере.

Сейчас у него есть предложения из Турции, Испании, Шотландии и России. В том числе и от клубов первой пятерки РФПЛ», – сказал агент.

Дугалич выступает в России с 2015 года.