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    Дугаличем интересуются клубы первой пятерки РФПЛ

    Защитник Раде Дугалич разорвал трудовые отношения с «Тосно». По словам агента балканца Братислава Ристича, игрок может продолжить карьеру в клубе-представителе РФПЛ в еврокубках.

    «Сегодня мы решили все формальности с «Тосно» и Раде Дугалич официально стал свободным агентом. Футболист хочет сделать шаг вперед в своей карьере.

    Сейчас у него есть предложения из Турции, Испании, Шотландии и России. В том числе и от клубов первой пятерки РФПЛ», – сказал агент.

    Дугалич выступает в России с 2015 года.

    Источник: Sport24

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    24.05.2018 23:12
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 10:08

      Кому захочется играть в ФНЛ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 25 мая 2018, 06:20

      Краснодар любит всяких дугаличей мартыновичей..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 24 мая 2018, 23:47

      По моему агент цену набивает.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 24 мая 2018, 23:20

      если судить о том что Цска берет футболистов по 500 тысяч евро то он подходит именно им

      3
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