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Дугаличем интересуются клубы первой пятерки РФПЛ

24 мая 2018, 23:12
4

Защитник Раде Дугалич разорвал трудовые отношения с «Тосно». По словам агента балканца Братислава Ристича, игрок может продолжить карьеру в клубе-представителе РФПЛ в еврокубках.

«Сегодня мы решили все формальности с «Тосно» и Раде Дугалич официально стал свободным агентом. Футболист хочет сделать шаг вперед в своей карьере.

Сейчас у него есть предложения из Турции, Испании, Шотландии и России. В том числе и от клубов первой пятерки РФПЛ», – сказал агент.

Дугалич выступает в России с 2015 года.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Тосно Дугалич Раде
Комментарии (4)
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кузнецов артем
1527193247
если судить о том что Цска берет футболистов по 500 тысяч евро то он подходит именно им
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Мары
1527194832
По моему агент цену набивает.
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Obojaemiy
1527218401
Краснодар любит всяких дугаличей мартыновичей..
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zigbert
1527232135
Кому захочется играть в ФНЛ.
Ответить
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