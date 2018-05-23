Погребняк: «Заканчивать карьеру еще не планирую. Будем возвращаться!»

Нападающий пока еще «Тосно» Павел Погребняк рассказал о проблемах внутри команды. В частности, игрок отметил наличие задолженностей по зарплате.

– Собираетесь возвращаться на поле или задумываетесь о том, чтобы завершить карьеру?

– Будем возвращаться! Сейчас вот две-три недели дома провалялся и понял: пока я без футбола не смогу. Поэтому сделаю все, чтобы еще поиграть.

– За какой клуб? Срок вашей аренды в «Тосно» истек.

– Ответа на этот вопрос у меня пока нет. Что будет с тем же «Тосно», тоже ведь еще не понятно. Да и вообще вся эта история некрасиво как-то выглядит.

И задолженности, я знаю, есть большие перед ребятами. Передо мной – в частности. И в Лиге Европы команда не сыграет. Так что к руководству клуба на самом деле большие вопросы.