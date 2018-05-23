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    Погребняк: «Заканчивать карьеру еще не планирую. Будем возвращаться!»

    Нападающий пока еще «Тосно» Павел Погребняк рассказал о проблемах внутри команды. В частности, игрок отметил наличие задолженностей по зарплате.

    – Собираетесь возвращаться на поле или задумываетесь о том, чтобы завершить карьеру?

    – Будем возвращаться! Сейчас вот две-три недели дома провалялся и понял: пока я без футбола не смогу. Поэтому сделаю все, чтобы еще поиграть.

    – За какой клуб? Срок вашей аренды в «Тосно» истек.

    – Ответа на этот вопрос у меня пока нет. Что будет с тем же «Тосно», тоже ведь еще не понятно. Да и вообще вся эта история некрасиво как-то выглядит.

    И задолженности, я знаю, есть большие перед ребятами. Передо мной – в частности. И в Лиге Европы команда не сыграет. Так что к руководству клуба на самом деле большие вопросы.

    Источник: «Матч ТВ»

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    23.05.2018 20:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3461

      acor94 26 мая 2018, 14:12

      Какой еще аренды?

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