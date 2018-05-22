Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Слуцкий: «В Европе разговоров о российских футболистах вообще не слышно»

    Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал об одной из целей российских футболистов на предстоящем чемпионате мира-2018.

    – Бытует мнение, что российские футболисты не хотят уезжать в западные чемпионаты. В Европе вообще обсуждают возможность перехода отечественных игроков? Интерес к ним есть?

    – Нет, к сожалению, таких разговоров там вообще не слышно. Поэтому я и говорю, что для них было бы хорошо показать себя на чемпионате мира – за этим турниром будет наблюдать вся планета.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.05.2018 09:15
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4681

      Викос 22 мая 2018, 20:54

      Зато Леня востребован, просто нарасхват:)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 22 мая 2018, 19:00

      Во многом ты и виноват. А после черчесова, наверно вобще забудут про
      нашу сборную. Её и сейчас никто всерьёз не воспринимает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 22 мая 2018, 18:20

      Не о игроках не о тренерах((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 мая 2018, 17:45

      зато про тебя как все наслышаны ого го лёня

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 22 мая 2018, 13:30

      А зачем говорить о пустоте

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 22 мая 2018, 11:07

      Скоро все узнают усатого тупаря))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 22 мая 2018, 09:44

      Зато,скоро о тренерах разговор пойдёт!))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 22 мая 2018, 09:32

      забери кого нибудь в витесс

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11