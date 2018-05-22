Слуцкий: «В Европе разговоров о российских футболистах вообще не слышно»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал об одной из целей российских футболистов на предстоящем чемпионате мира-2018.

– Бытует мнение, что российские футболисты не хотят уезжать в западные чемпионаты. В Европе вообще обсуждают возможность перехода отечественных игроков? Интерес к ним есть?

– Нет, к сожалению, таких разговоров там вообще не слышно. Поэтому я и говорю, что для них было бы хорошо показать себя на чемпионате мира – за этим турниром будет наблюдать вся планета.