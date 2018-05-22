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    Рыжиков: «Уйти из «Рубина» решил, когда меня заменили в Грозном. Не думаю, что закончу карьеру»

    Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал о дальнейших карьерных планах. Вратарь покинул казанский клуб по окончании сезона.

    «Мне всe равно, где играть дальше. Но хотелось бы, чтобы уровень не снижался. Хочу просто играть. Попробовать себя в Европе хотел бы, но там спрос на возрастных вратарей низкий. Посмотрим. Не думаю, что закончу карьеру скоро. Но не буду загадывать.

    Уйти из «Рубина» решил в конце апреля. Это не было спонтанным решением. С первой игры, как только меня заменили в Грозном, я начал обдумывать этот вариант. Время покажет, вернусь ли в «Рубин» в другом качестве, всякое может быть. После карьеры вижу себя тренером», – сказал Рыжиков.

    Во время прощального матча Рыжикова болельщики «Рубина» подожгли на стадионе кресла.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    22.05.2018 01:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 22 мая 2018, 16:25

      РЫЖИКОВ СЕРГЕЕЕЕЕЙ
      ТЫ СТОИШЬ СТЕНООООЙ
      ТЫ СТОИШЬ СТЕНОЙ, МЫ ВСЕГДА С ТОБОЙ
      РЫЖИКОВ СЕРГЕЕЕЕЙ

      Спасибо, кипер! Мужик, человечище! Удачи и здоровья, чтоб без травм! Уверен, еще покажешь класс!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 мая 2018, 10:25

      Что-то дыровастенький стал под старость.

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