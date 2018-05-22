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  • Рыжиков: «Уйти из «Рубина» решил, когда меня заменили в Грозном. Не думаю, что закончу карьеру»

Рыжиков: «Уйти из «Рубина» решил, когда меня заменили в Грозном. Не думаю, что закончу карьеру»

22 мая 2018, 01:12
2

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал о дальнейших карьерных планах. Вратарь покинул казанский клуб по окончании сезона.

«Мне всe равно, где играть дальше. Но хотелось бы, чтобы уровень не снижался. Хочу просто играть. Попробовать себя в Европе хотел бы, но там спрос на возрастных вратарей низкий. Посмотрим. Не думаю, что закончу карьеру скоро. Но не буду загадывать.

Уйти из «Рубина» решил в конце апреля. Это не было спонтанным решением. С первой игры, как только меня заменили в Грозном, я начал обдумывать этот вариант. Время покажет, вернусь ли в «Рубин» в другом качестве, всякое может быть. После карьеры вижу себя тренером», – сказал Рыжиков.

Во время прощального матча Рыжикова болельщики «Рубина» подожгли на стадионе кресла.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Рыжиков Сергей
Комментарии (2)
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prezent2017
1526973926
Что-то дыровастенький стал под старость.
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El_Chori
1526995508
РЫЖИКОВ СЕРГЕЕЕЕЕЙ ТЫ СТОИШЬ СТЕНООООЙ ТЫ СТОИШЬ СТЕНОЙ, МЫ ВСЕГДА С ТОБОЙ РЫЖИКОВ СЕРГЕЕЕЕЙ Спасибо, кипер! Мужик, человечище! Удачи и здоровья, чтоб без травм! Уверен, еще покажешь класс!
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