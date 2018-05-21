Гвардиола нацелился на покупку Азара, трансфер оценивается в 100 миллионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассчитывает летом усилить атакующий потенциал своей команды. Испанец хочет приобрести полузащитника «Челси» и сборной Бельгии Эдена Азара.

Прошедший сезон стал успешным для «горожан», но Гвардиола не намерен останавливаться на этом, работая уже сейчас над потенциальными приобретениями.

Трансферная стоимость Азара оценивается в 100 миллионов фунтов стерлингов. Также он отличается высокой зарплатой – «Манчестер Сити» нужно будет предложить сумму, которая превысит нынешние показатели – более 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю.