Гвардиола нацелился на покупку Азара, трансфер оценивается в 100 миллионов

странно есть молодой отличный игрок Сане на той же позиции тогда зачем Азар
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассчитывает летом усилить атакующий потенциал своей команды. Испанец хочет приобрести полузащитника «Челси» и сборной Бельгии Эдена Азара.
Прошедший сезон стал успешным для «горожан», но Гвардиола не намерен останавливаться на этом, работая уже сейчас над потенциальными приобретениями.
Трансферная стоимость Азара оценивается в 100 миллионов фунтов стерлингов. Также он отличается высокой зарплатой – «Манчестер Сити» нужно будет предложить сумму, которая превысит нынешние показатели – более 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю.