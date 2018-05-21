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    Гвардиола нацелился на покупку Азара, трансфер оценивается в 100 миллионов

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассчитывает летом усилить атакующий потенциал своей команды. Испанец хочет приобрести полузащитника «Челси» и сборной Бельгии Эдена Азара.

    Прошедший сезон стал успешным для «горожан», но Гвардиола не намерен останавливаться на этом, работая уже сейчас над потенциальными приобретениями.

    Трансферная стоимость Азара оценивается в 100 миллионов фунтов стерлингов. Также он отличается высокой зарплатой – «Манчестер Сити» нужно будет предложить сумму, которая превысит нынешние показатели – более 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

    Источник: Daily Star

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    21.05.2018 07:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 мая 2018, 09:37

      странно есть молодой отличный игрок Сане на той же позиции тогда зачем Азар

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