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  • Смолов: «На второй день сказал Мусаеву, что он может рассчитывать на мою поддержку»

Смолов: «На второй день сказал Мусаеву, что он может рассчитывать на мою поддержку»

21 мая 2018, 07:16
7

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов положительно отнесся к назначению по ходу сезона на пост главного тренера команды Мурада Мусаева, который сменил Игоря Шалимова.

– Шалимова сменил Мурад Мусаев. 34 года, нигде не играл, на высоком уровне не тренировал…

– На второй день сказал ему: «Можете рассчитывать на мою поддержку. Обращайтесь в любой момент. Чем могу – помогу». Да, прежде он не работал с первой командой. Но если оказался там – значит, есть потенциал. Который увидел человек, поднявший футбол в Краснодаре на высочайший уровень. Его решение заслуживает как минимум уважения. Отсюда вывод.

– Какой же?

– Не стоит идти вразрез с мнением президента клуба или пытаться самоутвердиться за счет молодого тренера. Наоборот, его надо поддержать, помочь проявить свои лучшие качества.

– Шесть туров убедили, что Мусаев – именно тот тренер, который и нужен «Краснодару»?

– Более чем.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор Мусаев Мурад
Комментарии (7)
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Razvedchik - sniper
1526880981
Надеемся что так и будет, Победы и здоровый дух
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zigbert
1526883117
Не плохое начало для начинающего тренера.
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val-berezko
1526883692
Краснодар нормально все решает. 34 года. Многие играют еще в эти годы
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Garrincha58
1526885073
поддержка? а сам только и ждет кто бы пригласил да поскорее свалить
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FanatSerj
1526886850
судя по последнему откровению Денисова, если в команде есть костяк, то им и тренер не нужен, а если и нужен то больше для галочки.
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OfaZavr
1526890009
на финише справился хорошо, поглядим на следующий сезон.
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