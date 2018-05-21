Смолов: «На второй день сказал Мусаеву, что он может рассчитывать на мою поддержку»

на финише справился хорошо, поглядим на следующий сезон.
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов положительно отнесся к назначению по ходу сезона на пост главного тренера команды Мурада Мусаева, который сменил Игоря Шалимова.
– Шалимова сменил Мурад Мусаев. 34 года, нигде не играл, на высоком уровне не тренировал…
– На второй день сказал ему: «Можете рассчитывать на мою поддержку. Обращайтесь в любой момент. Чем могу – помогу». Да, прежде он не работал с первой командой. Но если оказался там – значит, есть потенциал. Который увидел человек, поднявший футбол в Краснодаре на высочайший уровень. Его решение заслуживает как минимум уважения. Отсюда вывод.
– Какой же?
– Не стоит идти вразрез с мнением президента клуба или пытаться самоутвердиться за счет молодого тренера. Наоборот, его надо поддержать, помочь проявить свои лучшие качества.
– Шесть туров убедили, что Мусаев – именно тот тренер, который и нужен «Краснодару»?
– Более чем.