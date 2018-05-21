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    Смолов: «На второй день сказал Мусаеву, что он может рассчитывать на мою поддержку»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов положительно отнесся к назначению по ходу сезона на пост главного тренера команды Мурада Мусаева, который сменил Игоря Шалимова.

    – Шалимова сменил Мурад Мусаев. 34 года, нигде не играл, на высоком уровне не тренировал…

    – На второй день сказал ему: «Можете рассчитывать на мою поддержку. Обращайтесь в любой момент. Чем могу – помогу». Да, прежде он не работал с первой командой. Но если оказался там – значит, есть потенциал. Который увидел человек, поднявший футбол в Краснодаре на высочайший уровень. Его решение заслуживает как минимум уважения. Отсюда вывод.

    – Какой же?

    – Не стоит идти вразрез с мнением президента клуба или пытаться самоутвердиться за счет молодого тренера. Наоборот, его надо поддержать, помочь проявить свои лучшие качества.

    – Шесть туров убедили, что Мусаев – именно тот тренер, который и нужен «Краснодару»?

    – Более чем.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.05.2018 07:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 мая 2018, 11:06

      на финише справился хорошо, поглядим на следующий сезон.

      5
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      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > altair2004 23 мая 2018, 09:39

      согласен, есть определенные сомнения насчет следующего сезона, но вдруг удивит молодой тренер даже несмотря на уход важных игроков)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 21 мая 2018, 10:14

      судя по последнему откровению Денисова, если в команде есть костяк, то им и тренер не нужен, а если и нужен то больше для галочки.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 мая 2018, 09:44

      поддержка? а сам только и ждет кто бы пригласил да поскорее свалить

      1
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 21 мая 2018, 09:21

      Краснодар нормально все решает. 34 года. Многие играют еще в эти годы

      0
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 21 мая 2018, 09:11

      Не плохое начало для начинающего тренера.

      4
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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 21 мая 2018, 08:36

      Надеемся что так и будет, Победы и здоровый дух

      2
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