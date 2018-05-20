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    Владельцы «Челси» и «Монако» обсудили возможный переезд Жардима в Лондон

    Руководство «Челси» находится в постоянном контакте с главным тренером «Монако» Леонарду Жардимом.

    Лондонцы настроены расстаться с Антонио Конте нынешним летом, несмотря на победу в Кубке Англии.

    В данный момент португалец – выбор номер один для боссов синих.

    Владелец «Челси» Роман Абрамович уже обратился к хозяину французского клуба Дмитрию Рыболовлеву, чтобы получить согласие на подписание 43-летнего специалиста в ближайшие месяцы.

    Контракт Жардима с монегасками рассчитан до 2020 года. В нынешнем сезоне он привел команду к завоеванию серебряных медалей в Лиге 1. «Челси» под руководством Конте финишировал пятым в АПЛ.

    Источник: Tribalfootball

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    20.05.2018 18:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 20 мая 2018, 18:38

      Единственный норм тренер из свободных сейчас.

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