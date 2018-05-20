Владельцы «Челси» и «Монако» обсудили возможный переезд Жардима в Лондон

Руководство «Челси» находится в постоянном контакте с главным тренером «Монако» Леонарду Жардимом.

Лондонцы настроены расстаться с Антонио Конте нынешним летом, несмотря на победу в Кубке Англии.

В данный момент португалец – выбор номер один для боссов синих.

Владелец «Челси» Роман Абрамович уже обратился к хозяину французского клуба Дмитрию Рыболовлеву, чтобы получить согласие на подписание 43-летнего специалиста в ближайшие месяцы.

Контракт Жардима с монегасками рассчитан до 2020 года. В нынешнем сезоне он привел команду к завоеванию серебряных медалей в Лиге 1. «Челси» под руководством Конте финишировал пятым в АПЛ.