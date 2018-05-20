Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Серия А. «Милан» разгромил «Фиорентину», «Наполи» победил «Кротоне» и другие результаты

    В чемпионате Италии подошли к концу семь матчей заключительного тура.

    «Милан» крупно выиграл у «Фиорентины» – 5:1. Эта победа позволила красно-черным выйти в групповой этап Лигы Европы.

    «Кротоне» на выезде уступил «Наполи» и вылетел в Серию Б.

    Чемпионат Италии. Серия А. 38-й тур

    Дженоа – Торино – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Фальке, 30; 0:2 – Базелли, 58; 1:2 – Пандев, 80.

    Кальяри – Аталанта – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Чеппителли, 87.

    Кьево – Беневенто – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Инглесе, 50.

    Милан – Фиорентина – 5:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Симеоне, 20; 1:1 – Чалханоглу, 23; 2:1 – Кутроне, 42; 3:1 – Калинич, 49; 4:1 – Кутроне, 59; 5:1 – Бонавентура, 76.

    Наполи – Кротоне – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Милик, 23; 2:0 – Кальехон, 32; 2:1 – Тумминелло, 90.

    СПАЛ – Сампдория – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Антенуччи, 4; 2:0 – Грасси, 50; 3:0 – Антенуччи, 52; 3:1 – Ковнацки, 66.

    Удинезе – Болонья – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Фофана, 30.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.05.2018 21:05
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11