Серия А. «Милан» разгромил «Фиорентину», «Наполи» победил «Кротоне» и другие результаты

В чемпионате Италии подошли к концу семь матчей заключительного тура.
«Милан» крупно выиграл у «Фиорентины» – 5:1. Эта победа позволила красно-черным выйти в групповой этап Лигы Европы.
«Кротоне» на выезде уступил «Наполи» и вылетел в Серию Б.
Чемпионат Италии. Серия А. 38-й тур
Голы: 0:1 – Фальке, 30; 0:2 – Базелли, 58; 1:2 – Пандев, 80.
Кальяри – Аталанта – 1:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Чеппителли, 87.
Голы: 1:0 – Инглесе, 50.
Милан – Фиорентина – 5:1 (2:1)
Голы: 0:1 – Симеоне, 20; 1:1 – Чалханоглу, 23; 2:1 – Кутроне, 42; 3:1 – Калинич, 49; 4:1 – Кутроне, 59; 5:1 – Бонавентура, 76.
Голы: 1:0 – Милик, 23; 2:0 – Кальехон, 32; 2:1 – Тумминелло, 90.
Голы: 1:0 – Антенуччи, 4; 2:0 – Грасси, 50; 3:0 – Антенуччи, 52; 3:1 – Ковнацки, 66.
Голы: 1:0 – Фофана, 30.
Источник: Бомбардир.ру