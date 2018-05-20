Серия А. «Милан» разгромил «Фиорентину», «Наполи» победил «Кротоне» и другие результаты

В чемпионате Италии подошли к концу семь матчей заключительного тура.

«Милан» крупно выиграл у «Фиорентины» – 5:1. Эта победа позволила красно-черным выйти в групповой этап Лигы Европы.

«Кротоне» на выезде уступил «Наполи» и вылетел в Серию Б.

Чемпионат Италии. Серия А. 38-й тур

Дженоа – Торино – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Фальке, 30; 0:2 – Базелли, 58; 1:2 – Пандев, 80.

Кальяри – Аталанта – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Чеппителли, 87.

Кьево – Беневенто – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Инглесе, 50.

Милан – Фиорентина – 5:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Симеоне, 20; 1:1 – Чалханоглу, 23; 2:1 – Кутроне, 42; 3:1 – Калинич, 49; 4:1 – Кутроне, 59; 5:1 – Бонавентура, 76.

Наполи – Кротоне – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Милик, 23; 2:0 – Кальехон, 32; 2:1 – Тумминелло, 90.

СПАЛ – Сампдория – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Антенуччи, 4; 2:0 – Грасси, 50; 3:0 – Антенуччи, 52; 3:1 – Ковнацки, 66.

Удинезе – Болонья – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Фофана, 30.

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