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    Ещенко: «В декабре буду защищать диплом на тренера категории А. Со мной учатся Комбаровы, Березуцкие, Глушаков»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, что в настоящий момент проходит курсы на получение тренерской лицензии категории А. По словам игрока, вместе с ним также учатся несколько известных российских футболистов.

    «Сейчас учусь на тренера категории А. В декабре уже буду защищать диплом. Вместе со мной обучаются и другие известные игроки: братья Березуцкие, братья Комбаровы, Сергей Игнашевич, Денис Глушаков, Роман Шишкин», – сказал Ещенко.

    Ещенко выступает за красно-белых с лета 2016 года. В феврале ему исполнилось 34 года.

    Источник: «Комсомольская правда»

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    20.05.2018 13:46
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 21 мая 2018, 01:06

      Многим из них лучше в тренеры не надо. Ум для тренера всё таки важен и мышление необходимо не на уровне 9-ого класса средней школы. Березуцкие кстати не глупые ребята, хоть и с виду "двое из ларца одинаковы с лица")

      0
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 20 мая 2018, 22:00

      Задуматься о своем будущем нужно уже сейчас.

      5
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      Рейтинг: +4681

      Викос 20 мая 2018, 21:28

      без отрыва от производства:)

      1
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 20 мая 2018, 21:00

      Удачи в любом случае.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +976

      г.Онега 20 мая 2018, 19:37

      И все наверно начнут в фнл или пфл тренерскую деятельность (хотя может и не начнут по крайне мере не все

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 20 мая 2018, 18:54

      Не дай бог Ещенко или Комбарова в тренеры"((

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 мая 2018, 18:09

      теперь у руководства наших клубов будет широкий выбор на тренеров и каждый сезон их будут менять как перчатки Комбаров провалил сезон не беда Шишкин руль возьмёт

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 мая 2018, 18:07

      молодцы что уже сейчас в будущее смотрят, очень хорошо если из них получаться неплохие специалисты хотя бы на нашем уровне.

      8
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      Рейтинг: +508

      triton004 20 мая 2018, 16:22

      Камбаровы и Березуцкие будут дуплетом кого нибудь тренировать

      0
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 20 мая 2018, 16:13

      Ну п. отечественному футболу в ближайшем будущем

      1
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya > Avaretz 20 мая 2018, 20:59

      Извини, нечаянно нажала на минус.

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