Ещенко: «В декабре буду защищать диплом на тренера категории А. Со мной учатся Комбаровы, Березуцкие, Глушаков»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, что в настоящий момент проходит курсы на получение тренерской лицензии категории А. По словам игрока, вместе с ним также учатся несколько известных российских футболистов.

«Сейчас учусь на тренера категории А. В декабре уже буду защищать диплом. Вместе со мной обучаются и другие известные игроки: братья Березуцкие, братья Комбаровы, Сергей Игнашевич, Денис Глушаков, Роман Шишкин», – сказал Ещенко.

Ещенко выступает за красно-белых с лета 2016 года. В феврале ему исполнилось 34 года.