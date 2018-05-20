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  • Ещенко: «В декабре буду защищать диплом на тренера категории А. Со мной учатся Комбаровы, Березуцкие, Глушаков»

Ещенко: «В декабре буду защищать диплом на тренера категории А. Со мной учатся Комбаровы, Березуцкие, Глушаков»

20 мая 2018, 13:46
14

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, что в настоящий момент проходит курсы на получение тренерской лицензии категории А. По словам игрока, вместе с ним также учатся несколько известных российских футболистов.

«Сейчас учусь на тренера категории А. В декабре уже буду защищать диплом. Вместе со мной обучаются и другие известные игроки: братья Березуцкие, братья Комбаровы, Сергей Игнашевич, Денис Глушаков, Роман Шишкин», – сказал Ещенко.

Ещенко выступает за красно-белых с лета 2016 года. В феврале ему исполнилось 34 года.

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Краснодар Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Шишкин Роман Комбаров Кирилл Комбаров Дмитрий Глушаков Денис Ещенко Андрей
Комментарии (14)
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insider_retro
1526813825
У нас есть суперовые стадионы, учатся и получают лицензии PRO, A, B и т.д. будущие и действующие тренеры... Вот чего нам не хватает, так это - футболистов, хотя бы, категории D, E...((
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vitvik
1526815435
Новая партия пенсионеров. Тренеров больше, чем футболистов.
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Мары
1526816482
А игроков хороших когда готовить будут ?
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shinnik
1526818377
Жахнем скоро...((
Ответить
Avaretz
1526821986
Ну п. отечественному футболу в ближайшем будущем
Ответить
OfaZavr
1526828859
молодцы что уже сейчас в будущее смотрят, очень хорошо если из них получаться неплохие специалисты хотя бы на нашем уровне.
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Полная Канистра
1526828979
теперь у руководства наших клубов будет широкий выбор на тренеров и каждый сезон их будут менять как перчатки Комбаров провалил сезон не беда Шишкин руль возьмёт
Ответить
acer2003
1526831658
Не дай бог Ещенко или Комбарова в тренеры"((
Ответить
Blossiya
1526839215
Удачи в любом случае.
Ответить
zigbert
1526842853
Задуматься о своем будущем нужно уже сейчас.
Ответить
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