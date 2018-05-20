Ещенко: «В декабре буду защищать диплом на тренера категории А. Со мной учатся Комбаровы, Березуцкие, Глушаков»

Многим из них лучше в тренеры не надо. Ум для тренера всё таки важен и мышление необходимо не на уровне 9-ого класса средней школы. Березуцкие кстати не глупые ребята, хоть и с виду "двое из ларца одинаковы с лица")
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, что в настоящий момент проходит курсы на получение тренерской лицензии категории А. По словам игрока, вместе с ним также учатся несколько известных российских футболистов.
«Сейчас учусь на тренера категории А. В декабре уже буду защищать диплом. Вместе со мной обучаются и другие известные игроки: братья Березуцкие, братья Комбаровы, Сергей Игнашевич, Денис Глушаков, Роман Шишкин», – сказал Ещенко.
Ещенко выступает за красно-белых с лета 2016 года. В феврале ему исполнилось 34 года.