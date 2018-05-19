К Рабелло проявляет интерес «Локомотив»

ну хз, инфа про зп в 5,7 млн это реально бред, даже агент сказал, да и стоимость вроде небольшая... только куда его ставить? неужто Пейчиновича не продлят?
Журналист издания Globo Ренан Моура назвал клуб, который проявляет интерес к центральному защитнику «Ботафого» Игору Рабелло.
Ранее сообщалось, что один из российских клубов направил запрос в «Ботафого» по поводу возможного приобретения 23-летнего футболиста. По информации Моуры, на Рабелло претендует «Локомотив». В ближайшие несколько дней железнодорожники должны сделать официальное предложение.
В зимнее трансферное окно игроком интересовался «Спартак».
Контракт Рабелло с «Ботафого» рассчитан до 2020 года.