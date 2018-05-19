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    К Рабелло проявляет интерес «Локомотив»

    Журналист издания Globo Ренан Моура назвал клуб, который проявляет интерес к центральному защитнику «Ботафого» Игору Рабелло.

    Ранее сообщалось, что один из российских клубов направил запрос в «Ботафого» по поводу возможного приобретения 23-летнего футболиста. По информации Моуры, на Рабелло претендует «Локомотив». В ближайшие несколько дней железнодорожники должны сделать официальное предложение.

    В зимнее трансферное окно игроком интересовался «Спартак».

    Контракт Рабелло с «Ботафого» рассчитан до 2020 года.

    Источник: Twitter

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    19.05.2018 18:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 19 мая 2018, 20:12

      ну хз, инфа про зп в 5,7 млн это реально бред, даже агент сказал, да и стоимость вроде небольшая... только куда его ставить? неужто Пейчиновича не продлят?

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Diesel133 20 мая 2018, 06:07

      при связке дюрица чорлука пейчинович был запасным хотя стоит признать сейчас уже и чорлука с пейчиновичем скоро будут сдавать нужно постепенно менять защиту

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 19 мая 2018, 19:01

      Свиньи везде нос засунут

      0
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > bumer_moscow 19 мая 2018, 20:31

      а тебе дрезина куева, что не так то?

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 19 мая 2018, 18:57

      Такое ощущение, что в Черкизово нефть обнаружили.И газ сопутствующий тоже.
      И Калинич и теперь Рабелло.Я конечно не против, но должен быть предел глупости разместившего эти статьи.Посмотрите хотя бы на стоимость этих двоих.Хотя кого то одного может и потянут.

      -3
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > Мары 20 мая 2018, 01:36

      и еще балотелли))

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