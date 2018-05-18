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    Черчесов: «По-русски Фернандес вряд ли заговорит. Главное, чтобы он понимал, что делать на поле»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о перспективах защитника Марио Фернандеса выучить русский язык.

    – Марио Фернандес заговорит по-русски?

    – Говорить, наверное, не будет. Если за шесть лет не выучил, то за месяц, даже при всей нашей расторопности в языках, вряд ли будет прогресс. Вообще самое главное, чтобы он понимал, что делать на поле. А понимает Марио все прекрасно, коллектив его принял, проблем нет.

    Черчесов отказался комментировать интервью Денисова. Игрок рассказал о конфликте с тренером

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.05.2018 21:46
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100728

      zigbert 19 мая 2018, 16:41

      В ЦСКА он как то все понимает.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 мая 2018, 10:13

      то что понимает что говорят это хорошо, но за шесть лет уж мог бы постараться выучить.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 19 мая 2018, 02:41

      Позорище. Будем петь гимн, а о чем там поет он даже не поймет. Какой бы игрок классный не был, нужно знать язык страны за которую будешь играть.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 19 мая 2018, 01:50

      Конечно, качественный защитник. Но нужно минимизировать количество таких случаев. А то так скоро команда из одних легионеров будет, которые не говорят по-русски.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 18 мая 2018, 22:36

      Марио защитник высокого класса и хорошо, что он не будет понимать бред этого "тренера", а сыграет, так как он может.

      2
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      Рейтинг: +4934

      polt 18 мая 2018, 22:23

      Какой он, на хрен, гражданин России, за шесть лет не выучить язык. Что за не уважение или он такой дебил, что не способен вообще к языкам. Дать год на изучение языка и лишить гражданства, если не сможет. Как же гастарбайтеры сдают экзамены по русскому.

      4
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 18 мая 2018, 22:22

      Гилерме в этом плане молодец,Фернандес хоть и хороший игрок,но если играешь за сборную,то и язык должен знать

      2
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 18 мая 2018, 22:12

      Фернандес один из лучших защитников РФПЛ, он знает что нужно делать на поле и многому может научить самого Черчесова!

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