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  • Черчесов: «По-русски Фернандес вряд ли заговорит. Главное, чтобы он понимал, что делать на поле»

Черчесов: «По-русски Фернандес вряд ли заговорит. Главное, чтобы он понимал, что делать на поле»

18 мая 2018, 21:46
8

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о перспективах защитника Марио Фернандеса выучить русский язык.

– Марио Фернандес заговорит по-русски?

– Говорить, наверное, не будет. Если за шесть лет не выучил, то за месяц, даже при всей нашей расторопности в языках, вряд ли будет прогресс. Вообще самое главное, чтобы он понимал, что делать на поле. А понимает Марио все прекрасно, коллектив его принял, проблем нет.

Черчесов отказался комментировать интервью Денисова. Игрок рассказал о конфликте с тренером

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия ЦСКА Фернандес Марио Черчесов Станислав
Комментарии (8)
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mialkov
1526670737
Фернандес один из лучших защитников РФПЛ, он знает что нужно делать на поле и многому может научить самого Черчесова!
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Asbjorn
1526671325
Гилерме в этом плане молодец,Фернандес хоть и хороший игрок,но если играешь за сборную,то и язык должен знать
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polt
1526671396
Какой он, на хрен, гражданин России, за шесть лет не выучить язык. Что за не уважение или он такой дебил, что не способен вообще к языкам. Дать год на изучение языка и лишить гражданства, если не сможет. Как же гастарбайтеры сдают экзамены по русскому.
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prtcs
1526672165
Марио защитник высокого класса и хорошо, что он не будет понимать бред этого "тренера", а сыграет, так как он может.
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bset
1526683838
Конечно, качественный защитник. Но нужно минимизировать количество таких случаев. А то так скоро команда из одних легионеров будет, которые не говорят по-русски.
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Nesterenko
1526686910
Позорище. Будем петь гимн, а о чем там поет он даже не поймет. Какой бы игрок классный не был, нужно знать язык страны за которую будешь играть.
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OfaZavr
1526714028
то что понимает что говорят это хорошо, но за шесть лет уж мог бы постараться выучить.
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zigbert
1526737299
В ЦСКА он как то все понимает.
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