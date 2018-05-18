Черчесов: «По-русски Фернандес вряд ли заговорит. Главное, чтобы он понимал, что делать на поле»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о перспективах защитника Марио Фернандеса выучить русский язык.

– Марио Фернандес заговорит по-русски?

– Говорить, наверное, не будет. Если за шесть лет не выучил, то за месяц, даже при всей нашей расторопности в языках, вряд ли будет прогресс. Вообще самое главное, чтобы он понимал, что делать на поле. А понимает Марио все прекрасно, коллектив его принял, проблем нет.

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