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    Защитник «Уфы» Живоглядов может перейти в «Спартак», ЦСКА или «Краснодар»

    По информации «Спорт-экспресса», защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов может продолжить карьеру в «Спартаке», ЦСКА или «Краснодаре».

    Каждый из трех клубов уже контактировал с игроком. Живоглядов склоняется к переходу в ЦСКА из-за желания играть в Лиге чемпионов и из-за личного знакомства с главным тренером армейцев. Однако по финансовым возможностям ЦСКА не является фаворитом среди трех клубов.

    На сайте «Краснодара» появился профиль защитника «Уфы» Живоглядова в майке «Динамо»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.05.2018 20:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 18 мая 2018, 21:06

      Думаю за тренером в Зенит пойдет

      1
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      Рейтинг: +31

      Geffon 18 мая 2018, 20:49

      Я думаю Живоглядов сделает правильный выбор и перейдёт в ЦСКА. Молодой, перспективный, с русским паспортом. В Динамо играл здорово, в Уфе вообще не заменимый игрок, в последнем матче с Тосно оформил дубль, так что, ждём в ЦСКА!

      2
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 18 мая 2018, 20:44

      С одной стороны Лига чемпионов и гарантированная игра в стартовом составе, так как в ЦСКА каждый футболист важен, а с другой - деньги, которых у армейцев, по сравнению с другими клубами, не очень много.

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