Защитник «Уфы» Живоглядов может перейти в «Спартак», ЦСКА или «Краснодар»

По информации «Спорт-экспресса», защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов может продолжить карьеру в «Спартаке», ЦСКА или «Краснодаре».

Каждый из трех клубов уже контактировал с игроком. Живоглядов склоняется к переходу в ЦСКА из-за желания играть в Лиге чемпионов и из-за личного знакомства с главным тренером армейцев. Однако по финансовым возможностям ЦСКА не является фаворитом среди трех клубов.

На сайте «Краснодара» появился профиль защитника «Уфы» Живоглядова в майке «Динамо»