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  • Мутко: «Невызов Денисова в сборную? Черчесов – главный тренер, я давить не стал»

Мутко: «Невызов Денисова в сборную? Черчесов – главный тренер, я давить не стал»

18 мая 2018, 20:07
14

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением невызове полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова в сборную России.

«Я Игоря знаю столько времени! Для меня он несложный человек, хотя пытаются о нем рассказать... Я считаю его игроком высокого уровня. Вспоминаю игру с «Рейнджерс» в финале Кубка УЕФА, что он там творил, высекая среднюю зону, его эти передачи, он был признан лучшим игроком. Тогда то же самое было, мне пришлось говорить с Гусом Хиддинком.

Да, он человек с характером. В России талантливые люди – все с характером. А кто из нас не с характером? Есть какой-то характер – человек чего-то добивается.

Если бы я понимал, что вопрос исключительно в проблемах в отношениях, то все было бы решено, как в тот раз мы решили. Я выслушал доводы главного тренера, он объяснил почему так. Я вынужден с этими доводами соглашаться. Он видит немножко по-другому, анализирует, у него все данные всех игроков во всех играх в этом амплуа. У него другая концепция. Можно спорить, но он главный тренер, я давить не стал», – сказал Мутко.

Денисов: «Ссора с Черчесовым? Он предложил подраться в душе. Орал еще десять минут, я собрался и уехал»

Источник: Sport24
Чемпионат мира Локомотив Россия Денисов Игорь Черчесов Станислав Мутко Виталий
Комментарии (14)
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ilichkadr
1526663685
Хреново, что давить не стал, а надо было, пользуясь властью........ЧМ просрем, а ты- Мудко вроде как и не причем............Не по закону как-то и не по понятиям.............
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Мары
1526664051
Я не я и лошадь не моя. Уж лучше бы ты хоть где нибудь проявил принципиальность.Скотыняка бесхребетная.
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insider_retro
1526664316
Попытка замолить старые грехи и смягчить отношение к своей бездеятельности в данной ситуации... Открестился...
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upiter622
1526664505
Напоминает дуремара с песенкой...А Я ТУТ НЕ ПРИЧЕМ!!!
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mihail200606
1526665175
занимайтесь строительством) не отвлекайтесь уже)
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САДЫЧОК
1526665599
вот этот мутко возомнил из себя царя и решалу....захотел типа НЕ ДАВИТЬ и не давит а мог бы и надавить....УЖАС!
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Полная Канистра
1526666246
конечно с упёртым козлом очень трудно иметь дело когда надо во благо сборной и родины всё прощать
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Федя Кабак
1526668343
С упертым тараканом и разговаривать то противно наверное. Да его уже все тихо ненавидят
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OfaZavr
1526713161
а вот и зря не вмешался, видит ведь что тот не берет Денисова не из-за своего виденья ситуации а из-за личных отношений а это неправильно и не по спортивному, вызваны должны быть все лучшие.
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zigbert
1526736533
Все говорят об этом но никто палец о палец не ударил.
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