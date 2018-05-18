Мутко: «Невызов Денисова в сборную? Черчесов – главный тренер, я давить не стал»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением невызове полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова в сборную России.

«Я Игоря знаю столько времени! Для меня он несложный человек, хотя пытаются о нем рассказать... Я считаю его игроком высокого уровня. Вспоминаю игру с «Рейнджерс» в финале Кубка УЕФА, что он там творил, высекая среднюю зону, его эти передачи, он был признан лучшим игроком. Тогда то же самое было, мне пришлось говорить с Гусом Хиддинком.

Да, он человек с характером. В России талантливые люди – все с характером. А кто из нас не с характером? Есть какой-то характер – человек чего-то добивается.

Если бы я понимал, что вопрос исключительно в проблемах в отношениях, то все было бы решено, как в тот раз мы решили. Я выслушал доводы главного тренера, он объяснил почему так. Я вынужден с этими доводами соглашаться. Он видит немножко по-другому, анализирует, у него все данные всех игроков во всех играх в этом амплуа. У него другая концепция. Можно спорить, но он главный тренер, я давить не стал», – сказал Мутко.

Денисов: «Ссора с Черчесовым? Он предложил подраться в душе. Орал еще десять минут, я собрался и уехал»