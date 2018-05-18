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    Мутко: «Невызов Денисова в сборную? Черчесов – главный тренер, я давить не стал»

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением невызове полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова в сборную России.

    «Я Игоря знаю столько времени! Для меня он несложный человек, хотя пытаются о нем рассказать... Я считаю его игроком высокого уровня. Вспоминаю игру с «Рейнджерс» в финале Кубка УЕФА, что он там творил, высекая среднюю зону, его эти передачи, он был признан лучшим игроком. Тогда то же самое было, мне пришлось говорить с Гусом Хиддинком.

    Да, он человек с характером. В России талантливые люди – все с характером. А кто из нас не с характером? Есть какой-то характер – человек чего-то добивается.

    Если бы я понимал, что вопрос исключительно в проблемах в отношениях, то все было бы решено, как в тот раз мы решили. Я выслушал доводы главного тренера, он объяснил почему так. Я вынужден с этими доводами соглашаться. Он видит немножко по-другому, анализирует, у него все данные всех игроков во всех играх в этом амплуа. У него другая концепция. Можно спорить, но он главный тренер, я давить не стал», – сказал Мутко.

    Денисов: «Ссора с Черчесовым? Он предложил подраться в душе. Орал еще десять минут, я собрался и уехал»

    Источник: Sport24

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    18.05.2018 20:07
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +100728

      zigbert 19 мая 2018, 16:28

      Все говорят об этом но никто палец о палец не ударил.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 мая 2018, 09:59

      а вот и зря не вмешался, видит ведь что тот не берет Денисова не из-за своего виденья ситуации а из-за личных отношений а это неправильно и не по спортивному, вызваны должны быть все лучшие.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 18 мая 2018, 21:38

      Умыл руки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 18 мая 2018, 21:32

      С упертым тараканом и разговаривать то противно наверное. Да его уже все тихо ненавидят

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 18 мая 2018, 21:12

      Прям пуп земли , а не мудко !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 мая 2018, 20:57

      конечно с упёртым козлом очень трудно иметь дело когда надо во благо сборной и родины всё прощать

      5
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    • ...
      Рейтинг: +89

      ROBERTUSA 18 мая 2018, 20:49

      берет заслугу за ЛЕ Зенита на себя? что?

      0
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 18 мая 2018, 20:46

      вот этот мутко возомнил из себя царя и решалу....захотел типа НЕ ДАВИТЬ и не давит а мог бы и надавить....УЖАС!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 18 мая 2018, 20:39

      занимайтесь строительством) не отвлекайтесь уже)

      2
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 18 мая 2018, 20:28

      Напоминает дуремара с песенкой...А Я ТУТ НЕ ПРИЧЕМ!!!

      2
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