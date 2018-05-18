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    Игуаин: «Футбольная индустрия использует игроков как одноразовый товар»

    Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин рассказал о том, что собирался завершить карьеру из-за болезни матери.

    «Я думал о том, чтобы завязать с футболом. Это было не так давно – когда я узнал о болезни матери. Это был ужасный момент, но она попросила меня быть сильным и продолжить играть.

    Футбольная индустрия использует игроков как одноразовый товар. Стоит остановиться, и ты уже ничего не стоишь.

    Что действительно важно, так это любовь близких. К счастью, рядом со мной есть люди, которые будут поддерживать меня всю жизнь. Правда в том, что люди всегда критикуют лучших. Я спокоен. Люди будут нападать на тебя за нереализованные моменты и забудут о 300 твоих забитых мячах», – сказа Игуаин.

    В текущем сезоне Игуаин забил за «Ювентус» 23 гола.

    Источник: Football Italia

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    18.05.2018 19:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 18 мая 2018, 22:16

      Если ты взлетел высоко, с тебя и спрос как с орла, не забитый Германии в финале Чемпионата мира будут помнить, а 300 на разминке забудут. Он мог быть героем, как этот немецкий мальчик Гётце.

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 18 мая 2018, 21:23

      Я тебе больше скажу, мировая индустрия использует людей как одноразовый товар

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 18 мая 2018, 19:43

      на что он жалуется? его что за копейки используют?

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