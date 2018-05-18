Игуаин: «Футбольная индустрия использует игроков как одноразовый товар»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин рассказал о том, что собирался завершить карьеру из-за болезни матери.

«Я думал о том, чтобы завязать с футболом. Это было не так давно – когда я узнал о болезни матери. Это был ужасный момент, но она попросила меня быть сильным и продолжить играть.

Футбольная индустрия использует игроков как одноразовый товар. Стоит остановиться, и ты уже ничего не стоишь.

Что действительно важно, так это любовь близких. К счастью, рядом со мной есть люди, которые будут поддерживать меня всю жизнь. Правда в том, что люди всегда критикуют лучших. Я спокоен. Люди будут нападать на тебя за нереализованные моменты и забудут о 300 твоих забитых мячах», – сказа Игуаин.

В текущем сезоне Игуаин забил за «Ювентус» 23 гола.