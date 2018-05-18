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Sport.es: Иньеста договорился о контракте с «Виссел Кобэ»

18 мая 2018, 18:16
2

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста продолжит карьеру в «Виссел Кобэ», информирует Diario Sport со ссылкой на японское издание Sports Houchi.

Сообщается, что 34-летний футболист уже достиг с «коровами» договоренности о контракте.

Сразу после матча 38-го тура с «Реалом Сосьедад» испанец отправится в Страну восходящего солнца, где он будет представлен президентом «Виссел Кобэ» и компанией Rakuten (прим. – спонсор «Барселоны») Хироси Микитани.

В нынешнем чемпионате Японии бордовые занимают седьмое место в турнирной таблице после 14 туров.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Виссел Кобе Иньеста Андрес
Комментарии (2)
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Cubinec1989
1526665654
Странно что не Китай или Млс
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Жёлто-синий
1526671044
Теперь Иньеста будет играть за бордовых коров)))
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