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    Sport.es: Иньеста договорился о контракте с «Виссел Кобэ»

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста продолжит карьеру в «Виссел Кобэ», информирует Diario Sport со ссылкой на японское издание Sports Houchi.

    Сообщается, что 34-летний футболист уже достиг с «коровами» договоренности о контракте.

    Сразу после матча 38-го тура с «Реалом Сосьедад» испанец отправится в Страну восходящего солнца, где он будет представлен президентом «Виссел Кобэ» и компанией Rakuten (прим. – спонсор «Барселоны») Хироси Микитани.

    В нынешнем чемпионате Японии бордовые занимают седьмое место в турнирной таблице после 14 туров.

    Источник: Sport.es

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    18.05.2018 18:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 18 мая 2018, 22:17

      Теперь Иньеста будет играть за бордовых коров)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 18 мая 2018, 20:47

      Странно что не Китай или Млс

      0
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