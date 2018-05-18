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    Президент «Урала»: «Парфенов? Если что-то произойдет, узнаете об этом на нашем официальном сайте»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слухи о возможном приходе в клуб главного тренера «Тосно» Дмитрия Парфенова.

    Кроме того, руководитель заявил, что никаких предложений от «Спартака» по защитнику Михаилу Меркулову и хавбеку Роману Емельянову екатеринбуржцам не поступало.

    «Если что-то произойдет, вы все узнаете на нашем официальном сайте. Больше сказать нечего. Что касается Меркулова и Емельянова, то «Спартак» к нам по ним не обращался», – сказал Иванов.

    Ранее стало известно, что Парфенов может сменить Александра Тарханова на посту главного тренера «шмелей».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.05.2018 16:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 18 мая 2018, 16:38

      Я по Уралу,на специально созданной структуре уефа под названием федербет узнаю новости.

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