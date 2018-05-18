Президент «Урала»: «Парфенов? Если что-то произойдет, узнаете об этом на нашем официальном сайте»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слухи о возможном приходе в клуб главного тренера «Тосно» Дмитрия Парфенова.

Кроме того, руководитель заявил, что никаких предложений от «Спартака» по защитнику Михаилу Меркулову и хавбеку Роману Емельянову екатеринбуржцам не поступало.

«Если что-то произойдет, вы все узнаете на нашем официальном сайте. Больше сказать нечего. Что касается Меркулова и Емельянова, то «Спартак» к нам по ним не обращался», – сказал Иванов.

Ранее стало известно, что Парфенов может сменить Александра Тарханова на посту главного тренера «шмелей».