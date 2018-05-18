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    Мусаев: «У меня лицензия В, пока в заявке могу числиться только как старший тренер»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о том, когда он получит тренерскую лицензию Pro.

    – Где проведете отпуск?

    – На побережье Краснодарского края. Лететь куда-то далеко смысла нет, уже 28 мая надо быть в Москве. Начинается учеба в Академии тренерского мастерства. Буду получать лицензию А.

    – А Pro?

    – Это следующий этап. Сейчас у меня лицензия В. Сразу через ступеньку перескочить невозможно.

    – Значит, и в сезоне-2018/19 главным тренером «Краснодара» формально будет считаться Олег Фоменко?

    – Да. Моя должность – старший тренер. Пока в заявке могу числиться только так.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.05.2018 10:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24996

      bset 18 мая 2018, 11:24

      Удачи! Повезло попасть в Краснодар. Там на неудачи среагируют адекватно и время поработать дадут.

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