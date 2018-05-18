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  • Мусаев: «У меня лицензия В, пока в заявке могу числиться только как старший тренер»

Мусаев: «У меня лицензия В, пока в заявке могу числиться только как старший тренер»

18 мая 2018, 10:30
1

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о том, когда он получит тренерскую лицензию Pro.

– Где проведете отпуск?

– На побережье Краснодарского края. Лететь куда-то далеко смысла нет, уже 28 мая надо быть в Москве. Начинается учеба в Академии тренерского мастерства. Буду получать лицензию А.

– А Pro?

– Это следующий этап. Сейчас у меня лицензия В. Сразу через ступеньку перескочить невозможно.

– Значит, и в сезоне-2018/19 главным тренером «Краснодара» формально будет считаться Олег Фоменко?

– Да. Моя должность – старший тренер. Пока в заявке могу числиться только так.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад Фоменко Олег
Комментарии (1)
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bset
1526631858
Удачи! Повезло попасть в Краснодар. Там на неудачи среагируют адекватно и время поработать дадут.
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