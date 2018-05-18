Мусаев: «У меня лицензия В, пока в заявке могу числиться только как старший тренер»

Удачи! Повезло попасть в Краснодар. Там на неудачи среагируют адекватно и время поработать дадут.
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о том, когда он получит тренерскую лицензию Pro.
– Где проведете отпуск?
– На побережье Краснодарского края. Лететь куда-то далеко смысла нет, уже 28 мая надо быть в Москве. Начинается учеба в Академии тренерского мастерства. Буду получать лицензию А.
– А Pro?
– Это следующий этап. Сейчас у меня лицензия В. Сразу через ступеньку перескочить невозможно.
– Значит, и в сезоне-2018/19 главным тренером «Краснодара» формально будет считаться Олег Фоменко?
– Да. Моя должность – старший тренер. Пока в заявке могу числиться только так.