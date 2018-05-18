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    Фернандеш – о продлении контракта: «Мы общаемся на эту тему с «Локомотивом»

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш рассказал, что ведет переговоры с клубом на тему продления его контракта. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2019 года.

    – Как у вас идут переговоры по продлению контракта с «Локомотивом»?

    – Мы общаемся на эту тему.

    – Вы ведь хотите остаться еще на несколько лет?

    – Все зависит и от клуба, важно не только мое желание.

    – Допускаете, что можете завершить карьеру именно в «Локо»?

    – Я пока вообще о завершении карьеры не думаю. Рано! Впереди есть еще года четыре, а то и больше.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.05.2018 10:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +519

      Dammit 18 мая 2018, 12:48

      Надеюсь, всё нормально получится с переподписанием Ману, без него Локо уже не представляю

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 18 мая 2018, 11:16

      Надо переподписать.Мастер.Чемпион.

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