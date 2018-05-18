Фернандеш – о продлении контракта: «Мы общаемся на эту тему с «Локомотивом»

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш рассказал, что ведет переговоры с клубом на тему продления его контракта. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2019 года.

– Как у вас идут переговоры по продлению контракта с «Локомотивом»?

– Мы общаемся на эту тему.

– Вы ведь хотите остаться еще на несколько лет?

– Все зависит и от клуба, важно не только мое желание.

– Допускаете, что можете завершить карьеру именно в «Локо»?

– Я пока вообще о завершении карьеры не думаю. Рано! Впереди есть еще года четыре, а то и больше.