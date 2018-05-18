Фернандеш – о продлении контракта: «Мы общаемся на эту тему с «Локомотивом»

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш рассказал, что ведет переговоры с клубом на тему продления его контракта. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2019 года.
– Как у вас идут переговоры по продлению контракта с «Локомотивом»?
– Мы общаемся на эту тему.
– Вы ведь хотите остаться еще на несколько лет?
– Все зависит и от клуба, важно не только мое желание.
– Допускаете, что можете завершить карьеру именно в «Локо»?
– Я пока вообще о завершении карьеры не думаю. Рано! Впереди есть еще года четыре, а то и больше.
Источник: «Спорт-Экспресс»