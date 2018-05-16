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Цауня: «Скучаю по ЦСКА так, что после его игр не могу спать»

16 мая 2018, 23:25
5

Бывший полузащитник московского ЦСКА Александр Цауня рассказал о том, скучает ли он по клубу. Латыш порой не может спать из-за желания вернуться в стан армейцев.

«Сложно, сложно без этого. Все время хочется в ЦСКА: посмотришь игру – и спать не можешь! Думаешь: мог бы там играть, наверное. Наберешь Кириллу Набабкину, поговоришь – как в раздевалке атмосфера, как чего. Как будто там еще!

С Аланом Дзагоевым часто общаемся. С доктором. А уж когда в Москве кого-то увидишь… Сразу на тренировку хочется. Еще и стадион новый построили, а я там не сыграл! Хотя на «Манчестер Юнайтед» ездил», – сказал игрок.

Цауня выступал за ЦСКА с 2011 по 2016 годы (58 игр в РФПЛ, три гола).

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Цауня Александр
Комментарии (5)
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Федя Кабак
1526503505
По моему он лечился больше, чем играл!
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vovan55
1526504689
всё возможно...
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cska-62
1526505331
Очень неплохой был парень, быстро мыслящий. Куда сильнее Миланова. Но, судя по всему, "хрустальный". Травма за травмой.
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A-Den
1526511308
К безденежному Гинеру и Цауня усиление)
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Dominator777
1526534994
Гонсалес, Дзага, Цауня - хорошие, но "хрустальные" игроки.
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