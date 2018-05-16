Цауня: «Скучаю по ЦСКА так, что после его игр не могу спать»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Александр Цауня рассказал о том, скучает ли он по клубу. Латыш порой не может спать из-за желания вернуться в стан армейцев.

«Сложно, сложно без этого. Все время хочется в ЦСКА: посмотришь игру – и спать не можешь! Думаешь: мог бы там играть, наверное. Наберешь Кириллу Набабкину, поговоришь – как в раздевалке атмосфера, как чего. Как будто там еще!

С Аланом Дзагоевым часто общаемся. С доктором. А уж когда в Москве кого-то увидишь… Сразу на тренировку хочется. Еще и стадион новый построили, а я там не сыграл! Хотя на «Манчестер Юнайтед» ездил», – сказал игрок.

Цауня выступал за ЦСКА с 2011 по 2016 годы (58 игр в РФПЛ, три гола).