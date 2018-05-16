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    Цауня: «Скучаю по ЦСКА так, что после его игр не могу спать»

    Бывший полузащитник московского ЦСКА Александр Цауня рассказал о том, скучает ли он по клубу. Латыш порой не может спать из-за желания вернуться в стан армейцев.

    «Сложно, сложно без этого. Все время хочется в ЦСКА: посмотришь игру – и спать не можешь! Думаешь: мог бы там играть, наверное. Наберешь Кириллу Набабкину, поговоришь – как в раздевалке атмосфера, как чего. Как будто там еще!

    С Аланом Дзагоевым часто общаемся. С доктором. А уж когда в Москве кого-то увидишь… Сразу на тренировку хочется. Еще и стадион новый построили, а я там не сыграл! Хотя на «Манчестер Юнайтед» ездил», – сказал игрок.

    Цауня выступал за ЦСКА с 2011 по 2016 годы (58 игр в РФПЛ, три гола).

    Источник: Sport24

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    16.05.2018 23:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 17 мая 2018, 08:29

      Гонсалес, Дзага, Цауня - хорошие, но "хрустальные" игроки.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +392

      A-Den 17 мая 2018, 01:55

      К безденежному Гинеру и Цауня усиление)

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 17 мая 2018, 00:15

      Очень неплохой был парень, быстро мыслящий. Куда сильнее Миланова. Но, судя по всему, "хрустальный". Травма за травмой.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +840

      vovan55 17 мая 2018, 00:04

      всё возможно...

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 16 мая 2018, 23:45

      По моему он лечился больше, чем играл!

      5
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