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Англия объявила состав на чемпионат мира

16 мая 2018, 16:52
15

Сборная Англии опубликовала состав на чемпионат мира-2018.

Турнир стартует 14 июня. «Три льва» сыграют в одной группе с Бельгией, Панамой и Тунисом.

Вратари: Джек Батлэнд, Джордан Пикфорд, Ник Поуп.

Защитники: Трент Арнолд, Фил Джонс, Гари Кэхилл, Харри Магуайр, Дэнни Роуз, Джон Стоунс, Киран Триппьер, Кайл Уокер, Эшли Янг.

Полузащитники: Деле Алли, Эрик Дайер, Фабиан Делф, Джесси Лингард, Рубен Лофтус-Чик, Рахим Стерлинг, Джордан Хендерсон.

Нападающие: Джейми Варди, Гарри Кейн, Маркус Рэшфорд, Дэнни Уэлбек.

В резервный список вошли голкипер Том Хитон, защитник Джеймс Тарковски, а также полузащитники Льюис Кук, Адам Лаллана, Джейк Ливермор.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: The FA
Чемпионат мира Англия
Комментарии (15)
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Gerecht165
1526479523
Джо Харт как-то очень быстро из обоймы вывалился... Или он травмирован?
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Боцман59rus
1526480561
мощный состав, надеюсь огребут от панамы и туниса, по тихому свалив в сторону дома, вместе с фанатской быдлотой, попутное получение пист..лей от правоохранительных органов, так же приветствуется.)))
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B.G.
1526481070
А как же бойкот?
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сапёр75
1526481214
Пусть каждый скажет чей Крым, и тогда Велком де Уки
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КонтриК
1526482021
Средненький состав и все из АПЛ, что нынче большая редкость.
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The_Enot
1526482739
Так себе если честно состав, бывали и посильнее.
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Shogun
1526485117
Чего чего нулевый кипер Стока Батлэнда, он что курит, это самый отстойный состав и есть по сильнее люди
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fanchik
1526487637
Умные люди не смешивают политику и футбол в одно целое, и хорошо что в Англии есть адекватные люди и сборная приедет на ЧМ18.А по составу и по игре сборная Англии будет сильной, в этом нет сомнений .
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Антибиотик
1526487805
Ну и на хрен эти забастовщики нужны?! Что, никто к вам уродам не присоединился и вы сразу решили поехать на ЧМ?! Конченая сборная из конченой страны.
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zigbert
1526496153
В составе все лучшее на данный момент.
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