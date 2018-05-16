Англия объявила состав на чемпионат мира

Сборная Англии опубликовала состав на чемпионат мира-2018.

Турнир стартует 14 июня. «Три льва» сыграют в одной группе с Бельгией, Панамой и Тунисом.

Вратари: Джек Батлэнд, Джордан Пикфорд, Ник Поуп.

Защитники: Трент Арнолд, Фил Джонс, Гари Кэхилл, Харри Магуайр, Дэнни Роуз, Джон Стоунс, Киран Триппьер, Кайл Уокер, Эшли Янг.

Полузащитники: Деле Алли, Эрик Дайер, Фабиан Делф, Джесси Лингард, Рубен Лофтус-Чик, Рахим Стерлинг, Джордан Хендерсон.

Нападающие: Джейми Варди, Гарри Кейн, Маркус Рэшфорд, Дэнни Уэлбек.

В резервный список вошли голкипер Том Хитон, защитник Джеймс Тарковски, а также полузащитники Льюис Кук, Адам Лаллана, Джейк Ливермор.