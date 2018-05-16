Агент Фернандеша: «Надеюсь, до ЧМ-2018 договоримся с «Локомотивом» о продлении договора»

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш хочет остаться в клубе, однако стороны пока не могут договориться об условиях нового контракта, сообщил агент португальца Паулу Барбоза.

Нынешнее соглашение 32-летнего футболиста истекает в июне 2019 года. В прошедшем сезоне хавбек принял участие в 41 матче, записав на свой счет 14 голов и восемь результативных передач.

«Пока мы не договорились с «Локомотивом» по новому контракту Мануэля. Сейчас пауза. Надеюсь, мы вскоре встретимся и все обсудим. И «Локомотив», и Фернандеш хотят продолжить сотрудничество.

Когда все прояснится? Надеюсь, до начала чемпионата мира мы договоримся по продлению соглашения», – сказал Барбоза.