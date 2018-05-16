Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент Фернандеша: «Надеюсь, до ЧМ-2018 договоримся с «Локомотивом» о продлении договора»

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш хочет остаться в клубе, однако стороны пока не могут договориться об условиях нового контракта, сообщил агент португальца Паулу Барбоза.

    Нынешнее соглашение 32-летнего футболиста истекает в июне 2019 года. В прошедшем сезоне хавбек принял участие в 41 матче, записав на свой счет 14 голов и восемь результативных передач.

    «Пока мы не договорились с «Локомотивом» по новому контракту Мануэля. Сейчас пауза. Надеюсь, мы вскоре встретимся и все обсудим. И «Локомотив», и Фернандеш хотят продолжить сотрудничество.

    Когда все прояснится? Надеюсь, до начала чемпионата мира мы договоримся по продлению соглашения», – сказал Барбоза.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.05.2018 15:42
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 16 мая 2018, 15:52

      Заслуживает! Настоящий лидер и лучший полузащитник чемпионата!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11