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    Кришито подтвердил, что будет выступать в «Дженоа»

    Бывший левый защитник «Зенита» Доменико Кришито подтвердил, что в ближайшее время присоединится к «Дженоа».

    «7 июня 2003 года: дебют в этой форме в 16 лет. Эта футболка всегда оставалась в моем сердце, как и клуб, который дал мне возможность стать тем, кем я всегда мечтал – футболистом.

    Семь лет назад я пообещал, что мы встретимся снова. И после семи лет чудесного опыта в «Зените», за который я буду благодарен всю мою жизнь, я рад вернуться домой», – написал Кришито на своей странице в инстаграме.

    Напомним, Кришито защищал цвета сине-бело-голубых с 2011 года. В петербургский клуб он перешел из «Дженоа».

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    Источник: Instagram

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    16.05.2018 15:34
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 17 мая 2018, 00:00

      молодец

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 16 мая 2018, 23:46

      Удачи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 16 мая 2018, 21:12

      Свою роль в Зените он отработал честно.

      2
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 16 мая 2018, 15:57

      В последнее время Зенит теряет одного ключевого игрока за другим, в прошлом году был Данни, зимой Шатов , а теперь ещё и Кришито, а ведь Мигель и Доменико не только сильные игроки ,но ещё они были "лидерами раздевалки" в Зените.Интересно кто теперь будет играть эту роль , Иванович не тянет на эту роль во первых потому, что он относительно недавно в команде ,а во вторых он последние годы играет хуже , чем раньше, а игроки типа Кузяева по моему ещё минтально не доросли до этой роли, а к аргентинцам относится и то ,что они мало в команде и то что они слишком молоды чтобы стать "лидерами раздевалки". Питерцам сейчас очень не хватает таких игроков как Тимощук, Зырянов, Семак , а без таких игроков очень тяжело создать по настоящему сильную команду.

      2
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > hevbn 28 16 мая 2018, 16:00

      Совсем забыл , всегда очень уважал , как игрока Кришито и желаю удачи Доменико в дальнейшем .

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 мая 2018, 15:52

      удачи Миммо!

      3
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 16 мая 2018, 15:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ещё бы был не благодарен сколько бобла получал от газпрома

      -4
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > Жёлто-синий 16 мая 2018, 19:24

      Он своё бабло честно отработал.

      0
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