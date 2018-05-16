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Кришито подтвердил, что будет выступать в «Дженоа»

16 мая 2018, 15:34
8

Бывший левый защитник «Зенита» Доменико Кришито подтвердил, что в ближайшее время присоединится к «Дженоа».

«7 июня 2003 года: дебют в этой форме в 16 лет. Эта футболка всегда оставалась в моем сердце, как и клуб, который дал мне возможность стать тем, кем я всегда мечтал – футболистом.

Семь лет назад я пообещал, что мы встретимся снова. И после семи лет чудесного опыта в «Зените», за который я буду благодарен всю мою жизнь, я рад вернуться домой», – написал Кришито на своей странице в инстаграме.

Напомним, Кришито защищал цвета сине-бело-голубых с 2011 года. В петербургский клуб он перешел из «Дженоа».

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Публикация от text (@domenicocriscito8691)

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Дженоа Кришито Доменико
Комментарии (8)
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Жёлто-синий
1526474931
Ещё бы был не благодарен сколько бобла получал от газпрома
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Garrincha58
1526475173
удачи Миммо!
Ответить
hevbn 28
1526475438
В последнее время Зенит теряет одного ключевого игрока за другим, в прошлом году был Данни, зимой Шатов , а теперь ещё и Кришито, а ведь Мигель и Доменико не только сильные игроки ,но ещё они были "лидерами раздевалки" в Зените.Интересно кто теперь будет играть эту роль , Иванович не тянет на эту роль во первых потому, что он относительно недавно в команде ,а во вторых он последние годы играет хуже , чем раньше, а игроки типа Кузяева по моему ещё минтально не доросли до этой роли, а к аргентинцам относится и то ,что они мало в команде и то что они слишком молоды чтобы стать "лидерами раздевалки". Питерцам сейчас очень не хватает таких игроков как Тимощук, Зырянов, Семак , а без таких игроков очень тяжело создать по настоящему сильную команду.
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zigbert
1526494373
Свою роль в Зените он отработал честно.
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Sergei26
1526503579
Удачи
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СОКОЛ САРАТОВ
1526504450
молодец
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