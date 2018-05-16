Кришито подтвердил, что будет выступать в «Дженоа»

Бывший левый защитник «Зенита» Доменико Кришито подтвердил, что в ближайшее время присоединится к «Дженоа».

«7 июня 2003 года: дебют в этой форме в 16 лет. Эта футболка всегда оставалась в моем сердце, как и клуб, который дал мне возможность стать тем, кем я всегда мечтал – футболистом.

Семь лет назад я пообещал, что мы встретимся снова. И после семи лет чудесного опыта в «Зените», за который я буду благодарен всю мою жизнь, я рад вернуться домой», – написал Кришито на своей странице в инстаграме.

Напомним, Кришито защищал цвета сине-бело-голубых с 2011 года. В петербургский клуб он перешел из «Дженоа».