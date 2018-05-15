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Самедов пожаловался, что уровень РФПЛ за последние годы сильно упал

15 мая 2018, 19:55
33

Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов посетовал на падение уровня РФПЛ. Футболисту не хватает классных игроков среди команд-соперников.

«Некоторые специалисты считают, что уровень РФПЛ за последние годы сильно упал? Не могу не согласиться. Очень сильно упал. Недавно вспоминал уровень команд и футболистов, с которыми соперничал пять-семь лет назад.

Когда за ЦСКА играли Вагнер Лав, Кейсуке Хонда, Милош Красич. За «Спартак» – Алекс, за «Локомотив»Лима. Кто-то раньше, кто-то позже. На ум приходят «Рубин» с Алехандро Домингесом и Романом Ерeменко, «Кубань» с Ивелином Поповым и Шарлем Каборе, «Москва» с Эктором Бракамонте. Да, на мой взгляд, раньше чемпионат был сильнее. Однозначно», – сказал Самедов «Большому спорту».

С некоторыми из перечисленных игроков Самедов играл в одной команде.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр
Комментарии (33)
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VVM1964
1526403775
" Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов посетовал на падение " - да да если бы не твое дурацкое падение в матче с Локо , все могло бы быть по другому . )))) Ах простите отвлекся от темы - так что то навеяло )))
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OfaZavr
1526404273
не согласен, думаю наоборот уровень помаленьку растет, конечно раньше приезжало больше топовых игроков, но из-за определенных факторов сейчас не так, это конечно сказывается на уровне но есть другое в чем прибавляет наш чемп.
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kykyi
1526404316
Лимит делает свое черное дело. Самоизоляция страны сделает тоже самое с Россией. На лимите наживаются спортивные функционеры, на самоизоляции. кучка "особо приближенных к императору" Все остальные в проигрыше.
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oyabun
1526406006
Я, например, заметил что сильно упал уровень самого Самедова. "Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива".
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insider_retro
1526406092
При общем невысоком уровне, все кажутся серыми и единообразными, а это так удобно и ненапрЯжно!..)) Понадрывался несколько игр, типа, дерби и т.п., а в остальных на распассовочках, без пота и суеты...)) Посетовал... Жалоба выслушана, пора озвучить предложения... Хотя бы в пустоту!..))
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multiscan
1526407010
При всём этом, уровень самого Самедова,конечно, повысился?
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ROSTOV SUPER
1526412116
Уровень чемпионата упал , зато ваши так называемые зар . платы выросли в разы !
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Виктор12
1526415231
Уровень Спартака за последние годы сильно упал, а уровень РФПЛ поднялся и обострилась борьба за Золото. Это был один из самых интересных футбольных сезонов. Первая пятёрка несколько оторвалась от остальных, а остальным предстоит усиление состава. Очень поднялся зрительский интерес, а средняя посещаемость выше чем в Европе! Спартак резко снизил уровень своей игры - провалил старт и концовку сезона. Все остальные сыграли на уровне. согласно имеющемуся составу и финансам, а Локомотив всех УДИВИЛ! Шесть клубов РФПЛ будут играть в европейских кубках! Это говорит о высоком уровне РФПЛ! Самедов и прочие спартаковцы СНИЗИЛИ уровень своей игры и плохо провели этот сезон. Спартак не попал в групповой этап Лиги чемпионов и ПОТЕРЯЛ около 20 млн. евро. Предстоит квалификация. Вот вам ЦЕНА спартаковского поражения от Динамо! Вот вам цена ПЛОХОГО судейства Карасёва, который всячески ПЫТАЛСЯ помочь Спартаку победить, но не получилось. Спартак ПРОВАЛИЛ концовку, как и старт чемпионата. Теперь они будут разрываться на несколько фронтов и форсировать подготовку, но это им ещё не гарантирует успех. Шансов ПРОВАЛИТЬ квалификацию у Спартака БОЛЬШЕ, чем пройти дальше! Вот вам слагаемые НЕУТЕШИТЕЛЬНОГО выступления Спартака в этом сезоне! Кубок провалили, прямое попадание в групповой этап ЛЧ провалили, чемпионами не стали и мало того, не взяли серебро. - Сезон для Спартака получился ПРОВАЛЬНЫМ! А если учесть, что со следующего сезона в РФПЛ будут внедрены видеоповторы, то провал гарантирован Спартаку и в новом сезоне. - Видеоповторы ПРИКРОЮТ скандальную судейскую лавочку Федуна. Будь внедрены видеоповторы в прошлом сезоне, то Спартак не занял бы первое место! Именно судьи вытащили Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, на первое место в сезоне 2016/17!!! Без судейской помощи, Спартак обречён ползать в середине таблицы, а не летать на верху!!!
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Рубинище
1526419785
Пока такие футболисты, как Самедов будут из-за паспорта играть, уровень будет падать.. Ещё это бревно в сборную вызвали.
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RamonCSKA
1526447189
Тогда курс доллара другой был и клубы могли себе позволить легионеров на порядок выше чем сейчас Нужно вообще спустить зп до уровня чемпионата Голландии и у Русских будет повод для переезда ради повышения зп, раз уж звёзд уже не покупаем
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