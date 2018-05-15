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    Самедов пожаловался, что уровень РФПЛ за последние годы сильно упал

    Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов посетовал на падение уровня РФПЛ. Футболисту не хватает классных игроков среди команд-соперников.

    «Некоторые специалисты считают, что уровень РФПЛ за последние годы сильно упал? Не могу не согласиться. Очень сильно упал. Недавно вспоминал уровень команд и футболистов, с которыми соперничал пять-семь лет назад.

    Когда за ЦСКА играли Вагнер Лав, Кейсуке Хонда, Милош Красич. За «Спартак» – Алекс, за «Локомотив»Лима. Кто-то раньше, кто-то позже. На ум приходят «Рубин» с Алехандро Домингесом и Романом Ерeменко, «Кубань» с Ивелином Поповым и Шарлем Каборе, «Москва» с Эктором Бракамонте. Да, на мой взгляд, раньше чемпионат был сильнее. Однозначно», – сказал Самедов «Большому спорту».

    С некоторыми из перечисленных игроков Самедов играл в одной команде.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.05.2018 19:55
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 16 мая 2018, 16:33

      "Самедов пожаловался,".........пожаловался? журнашлюхам? просто констатировал факт, а журнашлюхам надо не придумывать херню всякую а идти чистить сортиры и собственные уши тупые дерьмопечатники, бесят дебилизмом, прото привести дословно интервью не в состоянии, хоть каплю дерьма надо положить на всеобщий стол.

      0
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 16 мая 2018, 08:06

      Тогда курс доллара другой был и клубы могли себе позволить легионеров на порядок выше чем сейчас
      Нужно вообще спустить зп до уровня чемпионата Голландии и у Русских будет повод для переезда ради повышения зп, раз уж звёзд уже не покупаем

      3
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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 16 мая 2018, 04:55

      Он отчасти прав

      1
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 16 мая 2018, 00:29

      Пока такие футболисты, как Самедов будут из-за паспорта играть, уровень будет падать.. Ещё это бревно в сборную вызвали.

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 15 мая 2018, 23:46

      а ты сам,когда перешел в стан соперника(вернулся в родной клуб),нахера падал картинно,симулянт,за что и был изгнан с поля ВОН?? с себя начни уровень резко падающего чемпионата поднимать..

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      Рейтинг: +74

      Виктор12 15 мая 2018, 23:13

      Уровень Спартака за последние годы сильно упал, а уровень РФПЛ поднялся и обострилась борьба за Золото.
      Это был один из самых интересных футбольных сезонов.
      Первая пятёрка несколько оторвалась от остальных, а остальным предстоит усиление состава.
      Очень поднялся зрительский интерес, а средняя посещаемость выше чем в Европе!
      Спартак резко снизил уровень своей игры - провалил старт и концовку сезона.
      Все остальные сыграли на уровне. согласно имеющемуся составу и финансам, а Локомотив всех УДИВИЛ!
      Шесть клубов РФПЛ будут играть в европейских кубках!

      Это говорит о высоком уровне РФПЛ!

      Самедов и прочие спартаковцы СНИЗИЛИ уровень своей игры и плохо провели этот сезон.
      Спартак не попал в групповой этап Лиги чемпионов и ПОТЕРЯЛ около 20 млн. евро.
      Предстоит квалификация.
      Вот вам ЦЕНА спартаковского поражения от Динамо!
      Вот вам цена ПЛОХОГО судейства Карасёва, который всячески ПЫТАЛСЯ помочь Спартаку победить, но не получилось.
      Спартак ПРОВАЛИЛ концовку, как и старт чемпионата.
      Теперь они будут разрываться на несколько фронтов и форсировать подготовку, но это им ещё не гарантирует успех.
      Шансов ПРОВАЛИТЬ квалификацию у Спартака БОЛЬШЕ, чем пройти дальше!

      Вот вам слагаемые НЕУТЕШИТЕЛЬНОГО выступления Спартака в этом сезоне!
      Кубок провалили, прямое попадание в групповой этап ЛЧ провалили, чемпионами не стали и мало того, не взяли серебро.
      - Сезон для Спартака получился ПРОВАЛЬНЫМ!

      А если учесть, что со следующего сезона в РФПЛ будут внедрены видеоповторы, то провал гарантирован Спартаку и в новом сезоне.
      - Видеоповторы ПРИКРОЮТ скандальную судейскую лавочку Федуна.
      Будь внедрены видеоповторы в прошлом сезоне, то Спартак не занял бы первое место!
      Именно судьи вытащили Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, на первое место в сезоне 2016/17!!!
      Без судейской помощи, Спартак обречён ползать в середине таблицы, а не летать на верху!!!

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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 15 мая 2018, 22:21

      Уровень чемпионата упал , зато ваши так называемые зар . платы выросли в разы !

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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 15 мая 2018, 22:15

      Кварвалью забыл)

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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 15 мая 2018, 22:14

      Чё тогда Спартак не первый

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Жёлто-синий 15 мая 2018, 22:19

      поэтому и не первый что еще слабей

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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 15 мая 2018, 22:10

      Если брать за то что лучший бомбардир забил 14 мячей,то да прошедший чемпионат был в этом отношении слабее, но интрига держалась до конца,в этом отношении он был интереснее.

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