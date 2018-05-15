Самедов пожаловался, что уровень РФПЛ за последние годы сильно упал

Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов посетовал на падение уровня РФПЛ. Футболисту не хватает классных игроков среди команд-соперников.

«Некоторые специалисты считают, что уровень РФПЛ за последние годы сильно упал? Не могу не согласиться. Очень сильно упал. Недавно вспоминал уровень команд и футболистов, с которыми соперничал пять-семь лет назад.

Когда за ЦСКА играли Вагнер Лав, Кейсуке Хонда, Милош Красич. За «Спартак» – Алекс, за «Локомотив» – Лима. Кто-то раньше, кто-то позже. На ум приходят «Рубин» с Алехандро Домингесом и Романом Ерeменко, «Кубань» с Ивелином Поповым и Шарлем Каборе, «Москва» с Эктором Бракамонте. Да, на мой взгляд, раньше чемпионат был сильнее. Однозначно», – сказал Самедов «Большому спорту».

С некоторыми из перечисленных игроков Самедов играл в одной команде.