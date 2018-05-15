Промес: «Спартак» закончил сезон совсем не так, как хотел. Нам нужно много работать, чтобы стать лучше и вернуться сильнее»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес кратко подвел итоги завершившегося сезона.

«Мы закончили сезон абсолютно не так, как хотели. Нам нужно много работать, чтобы стать лучше и вернуться сильнее.

Но я очень горжусь тем, что меня выбрали MVP сезона второй год подряд. Спасибо всем!» – написал голландец на своей странице в инстаграме.

Сегодня Промес был признан самым ценным футболистом минувшего сезона по итогам голосования среди болельщиков, проводимого совместно РФПЛ и порталом «Чемпионат».