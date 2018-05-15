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    Промес: «Спартак» закончил сезон совсем не так, как хотел. Нам нужно много работать, чтобы стать лучше и вернуться сильнее»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес кратко подвел итоги завершившегося сезона.

    «Мы закончили сезон абсолютно не так, как хотели. Нам нужно много работать, чтобы стать лучше и вернуться сильнее.

    Но я очень горжусь тем, что меня выбрали MVP сезона второй год подряд. Спасибо всем!» – написал голландец на своей странице в инстаграме.

    Сегодня Промес был признан самым ценным футболистом минувшего сезона по итогам голосования среди болельщиков, проводимого совместно РФПЛ и порталом «Чемпионат».

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    Источник: Instagram

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    15.05.2018 17:27
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 23:55

      В новом сезоне хотелось бы видеть Спартак более целеустремленным.

      2
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      Рейтинг: +131

      rizonator 15 мая 2018, 23:25

      Результат налицо, но работает вся команда. В некоторых матчах было даже не заметно его игры.

      1
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 15 мая 2018, 22:30

      Ничего особенного не показал
      Лучший игрок с 3го места .....

      0
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 15 мая 2018, 19:23

      Незнаю, Головин был полезнее, как по мне, но и Промес тоже

      0
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 15 мая 2018, 19:03

      - будем считать, что этот сезон был хорошим "уроком" для всего Спартака!, и будет проведена кропотливая работа по возвращению команды к желанным вершинам!!!, а сейчас - работать, работать!!!!!!!!!!!!!!....и над мастерством, и над ошибками...Вперёд, СПАРТАК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 мая 2018, 18:57

      сделайте выводы из неудач этого сезона и в следующем старайтесь выложиться в каждой игре, а то весь сезон насмарку получается если в каких-то играх играть хорошо а в других как попало, не подводите Массимо и не плюйте в душу верным болельщикам!

      3
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 15 мая 2018, 17:52

      Лучший! Даже сложно кого то рядом представить. при всем уважении к остальным.
      Но, откровенно говоря, в том сезоне он намного лучше был, чем в этом

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