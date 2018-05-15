Промес: «Спартак» закончил сезон совсем не так, как хотел. Нам нужно много работать, чтобы стать лучше и вернуться сильнее»

В новом сезоне хотелось бы видеть Спартак более целеустремленным.
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес кратко подвел итоги завершившегося сезона.
«Мы закончили сезон абсолютно не так, как хотели. Нам нужно много работать, чтобы стать лучше и вернуться сильнее.
Но я очень горжусь тем, что меня выбрали MVP сезона второй год подряд. Спасибо всем!» – написал голландец на своей странице в инстаграме.
Сегодня Промес был признан самым ценным футболистом минувшего сезона по итогам голосования среди болельщиков, проводимого совместно РФПЛ и порталом «Чемпионат».