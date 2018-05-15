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  • Промес: «Спартак» закончил сезон совсем не так, как хотел. Нам нужно много работать, чтобы стать лучше и вернуться сильнее»

Промес: «Спартак» закончил сезон совсем не так, как хотел. Нам нужно много работать, чтобы стать лучше и вернуться сильнее»

15 мая 2018, 17:27
8

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес кратко подвел итоги завершившегося сезона.

«Мы закончили сезон абсолютно не так, как хотели. Нам нужно много работать, чтобы стать лучше и вернуться сильнее.

Но я очень горжусь тем, что меня выбрали MVP сезона второй год подряд. Спасибо всем!» – написал голландец на своей странице в инстаграме.

Сегодня Промес был признан самым ценным футболистом минувшего сезона по итогам голосования среди болельщиков, проводимого совместно РФПЛ и порталом «Чемпионат».

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Публикация от text (@qpromes)

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (8)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Кинстифа
1526395977
Лучший! Даже сложно кого то рядом представить. при всем уважении к остальным. Но, откровенно говоря, в том сезоне он намного лучше был, чем в этом
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VVM1964
1526396384
Вот оставайся , покажи наглядный пример , глядишь и остальные не останутся в стороне , а главное - оставайся в Спартаке .
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OfaZavr
1526399872
сделайте выводы из неудач этого сезона и в следующем старайтесь выложиться в каждой игре, а то весь сезон насмарку получается если в каких-то играх играть хорошо а в других как попало, не подводите Массимо и не плюйте в душу верным болельщикам!
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кеша_КБ
1526400232
- будем считать, что этот сезон был хорошим "уроком" для всего Спартака!, и будет проведена кропотливая работа по возвращению команды к желанным вершинам!!!, а сейчас - работать, работать!!!!!!!!!!!!!!....и над мастерством, и над ошибками...Вперёд, СПАРТАК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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CSKA471
1526401405
Незнаю, Головин был полезнее, как по мне, но и Промес тоже
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все_будет_AUDI
1526412618
Ничего особенного не показал Лучший игрок с 3го места .....
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rizonator
1526415910
Результат налицо, но работает вся команда. В некоторых матчах было даже не заметно его игры.
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zigbert
1526417711
В новом сезоне хотелось бы видеть Спартак более целеустремленным.
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