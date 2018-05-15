Каррера: «Тренер ЦСКА ставит молодежь в основу? Ну возьмите его в «Спартак», если он такой хороший»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не намерен выпускать в основном составе красно-белых молодых игроков, если они недостаточно для этого готовы. Также итальянский специалист прокомментировал слова журналиста по поводу того, что тренер ЦСКА Виктор Гончаренко старается привлекать в первую команду армейцев немало молодых футболистов..

«Ну возьмите в «Спартак» тренера ЦСКА, если он такой хороший. Нет-нет, молодец. Браво. Берите. Возможно, у них есть интересная молодежь.

У нас тоже молодежь интересная, но она еще не готова играть в основе. Игрока нужно смотреть в деле. Если он допустит ошибку, вы же его убьете, потому что вы и критикуете. Поэтому я буду ставить молодых, когда они будут готовы. Нельзя их просто кидать в пекло», – сказал Каррера.