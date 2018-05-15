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    Каррера: «Тренер ЦСКА ставит молодежь в основу? Ну возьмите его в «Спартак», если он такой хороший»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не намерен выпускать в основном составе красно-белых молодых игроков, если они недостаточно для этого готовы. Также итальянский специалист прокомментировал слова журналиста по поводу того, что тренер ЦСКА Виктор Гончаренко старается привлекать в первую команду армейцев немало молодых футболистов..

    «Ну возьмите в «Спартак» тренера ЦСКА, если он такой хороший. Нет-нет, молодец. Браво. Берите. Возможно, у них есть интересная молодежь.

    У нас тоже молодежь интересная, но она еще не готова играть в основе. Игрока нужно смотреть в деле. Если он допустит ошибку, вы же его убьете, потому что вы и критикуете. Поэтому я буду ставить молодых, когда они будут готовы. Нельзя их просто кидать в пекло», – сказал Каррера.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.05.2018 13:51
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 16 мая 2018, 00:33

      Можно посочувствовать Каррере. Злобствуют наши "специалисты" по отношению к итальянцу. К сожалению, у этого человека может сложиться негативное мнение о русском народе. На самом деле это не так, русские люди добрые и отзывчатые. А небольшая кучка чернильных душонок, зарабатывает гнусными методами грязные деньги от своих спонсоров.

      -1
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 22:38

      Слишком много советчиков.Не надо мешать тренеру выполнять свою работу. Он отвечает за команду и знает все проблемы команды.

      1
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      Рейтинг: +10

      optivist sidorov 15 мая 2018, 21:02

      Привет спартачи! Я кстати еще перед предпоследним туром писал в комментах, что для Спартака нужен именно такой тренер как Гончаренко.И даже содним из вших спецов поспорил.Ну вот теперь вам сам Каррера подтверждает Правоту моего Вывода.Но вы же Упертые мягко говоря. Вы обязательно должны вляпаться , а затем поднимаете Вселенский Вой. Ладно даю еще наводку если Семака не возьмут в Зенит, то можете после провала осенью Каррера( очередного) берите его вместо Каррера. Он такого же типа как и Гончаренко. И не надо благодарности. Мне просто вас больно Жалко стало- ну сколько же можно проваливаться?

      1
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      Рейтинг: +157

      Геннадьич > optivist sidorov 15 мая 2018, 22:34

      А ты сам то "чьих будешь",чтобы советы давать? Приятно,конечно ,что квалификация в лигу чемпионов чужими болельщиками расценивается для Спартака как провал,но что же тогда 5 место для зенита???

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 мая 2018, 18:22

      чувствуется что уже начали доставать журналисты Карреру своим бредом и уже не всегда получается отвечать в доброжелательной и вежливой манере, да не стоит на них обращать внимание Массимо, они ведь только того и ждут чтобы человек сорвался да сенсацию какую-нибудь отыскать.

      4
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      Рейтинг: +11241

      alp 15 мая 2018, 16:42

      похоже, итальянец близок к истерике. потеря карреры вместе с промесом для спартака будет весьма болезненна, и даже сокрушительна

      4
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 15 мая 2018, 15:25

      а если завтра пенсионеры выиграют у кого то тоже будете рекомендации давать

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 15 мая 2018, 14:29

      Этот макаронник, судя по этому высказыванию, недалекий тренеришка. Ганчаренко находится на своем месте и выполняет хорошо свою работу, так что ему не помешало бы поучится у Виктора.

      -2
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      Рейтинг: +729

      deimos88 > prtcs 15 мая 2018, 14:41

      Он его оскорбил?

      2
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      Рейтинг: +729

      deimos88 > prtcs 15 мая 2018, 14:47

      Че ты минусуешь то, дебил

      -3
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      Рейтинг: +10

      optivist sidorov > VVM1964 15 мая 2018, 21:10

      Карреро граждане спартачи пока Ничего не доказал. И судя по отзывам всех бывших спартаковцев они сами не понимают что это за трнер? В прошлом году он победил только лишь по случайным причинам. А вот проиграть даже второе место в этом году это еще надо было умудрится. Вот посмотрим что будет в этом чемпионате? И тогда станет наконец то ясно Что это за тренер?

      -1
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 15 мая 2018, 14:17

      Выпустил бы молодежь против Тосно за кубок,был бы другой результат!

      2
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 15 мая 2018, 14:11

      Ну судя по этому сезону,Гончаренко лучший по сравнению с Каррерой во всех компонентах,а уж о наличии составах это вообще без комментариев!!!

      9
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      Рейтинг: +2051

      almanev 15 мая 2018, 14:09

      У Гончаренко выбора нет, никого не покупают, отсюда и приходится больше молодежи ставить. Но молодежь неплохая у них подросла определенно.

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