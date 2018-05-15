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  • Каррера: «Тренер ЦСКА ставит молодежь в основу? Ну возьмите его в «Спартак», если он такой хороший»

Каррера: «Тренер ЦСКА ставит молодежь в основу? Ну возьмите его в «Спартак», если он такой хороший»

15 мая 2018, 13:51
27

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не намерен выпускать в основном составе красно-белых молодых игроков, если они недостаточно для этого готовы. Также итальянский специалист прокомментировал слова журналиста по поводу того, что тренер ЦСКА Виктор Гончаренко старается привлекать в первую команду армейцев немало молодых футболистов..

«Ну возьмите в «Спартак» тренера ЦСКА, если он такой хороший. Нет-нет, молодец. Браво. Берите. Возможно, у них есть интересная молодежь.

У нас тоже молодежь интересная, но она еще не готова играть в основе. Игрока нужно смотреть в деле. Если он допустит ошибку, вы же его убьете, потому что вы и критикуете. Поэтому я буду ставить молодых, когда они будут готовы. Нельзя их просто кидать в пекло», – сказал Каррера.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Гончаренко Виктор Каррера Массимо
Комментарии (27)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Отчаянный Пердун
1526381954
Всё правильно пусть Спартаковская молодёжь тухнет на скамейке или по арендам, а господину Каррере купят готового игрока!!! А зачем напрягаться??? Вот это подход иностранного тренера!!! Обидно товарищи!!!
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insider_retro
1526382426
Сравнивать тренеров ЦСКА и Спартака, а так же их подходы, кадровые предпочтения и тренерские изыски, как минимум - не корректно!.. Настолько всё не сравнимое... И там и там, успех будущего определит сплав замысла руководства и тренерской мысли!..
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Опорник84
1526382446
Гончаренко ставил молодежь от безысходности и где-то угадал! Каррера думает по другому! Кто из них прав, покажет время!
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almanev
1526382564
У Гончаренко выбора нет, никого не покупают, отсюда и приходится больше молодежи ставить. Но молодежь неплохая у них подросла определенно.
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Jhon1989
1526382702
Ну судя по этому сезону,Гончаренко лучший по сравнению с Каррерой во всех компонентах,а уж о наличии составах это вообще без комментариев!!!
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prtcs
1526383759
Этот макаронник, судя по этому высказыванию, недалекий тренеришка. Ганчаренко находится на своем месте и выполняет хорошо свою работу, так что ему не помешало бы поучится у Виктора.
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Cherembas
1526387126
а если завтра пенсионеры выиграют у кого то тоже будете рекомендации давать
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alp
1526391745
похоже, итальянец близок к истерике. потеря карреры вместе с промесом для спартака будет весьма болезненна, и даже сокрушительна
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OfaZavr
1526397737
чувствуется что уже начали доставать журналисты Карреру своим бредом и уже не всегда получается отвечать в доброжелательной и вежливой манере, да не стоит на них обращать внимание Массимо, они ведь только того и ждут чтобы человек сорвался да сенсацию какую-нибудь отыскать.
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zigbert
1526413088
Слишком много советчиков.Не надо мешать тренеру выполнять свою работу. Он отвечает за команду и знает все проблемы команды.
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