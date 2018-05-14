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    Каррера: «У «Спартака» нет победного менталитета»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что московский клуб не имеет победного менталитета.

    – Вы говорите о том, что причины произошедшего спада – внутреннее дело команды, и это нельзя выносить на публику.

    – Подчеркну, что «Спартак» не является командой, которая привыкла побеждать. То есть нет победного менталитета. Возможно, в начале сезона команда довольствовалась тем, что ранее выиграла чемпионат и Суперкубок, и подумала, что все будет даваться легко.

    – Получается, в прошлом году каждый в «Спартаке» прыгнул выше головы. А сейчас не хватило ни сил, ни эмоций, чтобы сделать то же самое?

    – Безусловно, в прошлом году мы совершили нечто экстраординарное. Никто не предполагал, что «Спартак» сможет выиграть чемпионат, тем более – после вылета от АЕКа. В том году мы сделали что-то, что выше наших возможностей.

    – Может быть, это синдром достигнутой цели?

    – Если нет победного менталитета, если не привык всегда желать большего и лучшего, то это может сыграть злую шутку.

    По итогам нынешнего сезона «Спартак» занял третье место в РФПЛ и в следующем сыграет в Лиге чемпионов, где начнет борьбу с 3-го квалификационного раунда.

    «Спартак» подарил ЦСКА групповой этап ЛЧ. Все итоги сезона РФПЛ

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.05.2018 23:12
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +23534

      Мары 15 мая 2018, 13:42

      Тогда уж если на то пошло, нужно и контракты почти у всех игроков менять.Менять начисление премиальных.По другому от нашего российского Ваньки, пользы не добиться. Чем больше забьёшь, больше на ноль сыграешь, больше голевых выдашь, больше кубков завоюешь, займёшь определённое место на пьедестале и так далее, то знаешь, что от этого зависит сумма премиальных. Думаю менталитет не просто появится, а воспарит гордым орлом.А при существующих контрактах менталитет только вбивать в головы надо молотком.С гвоздями.

      3
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь > Мары 15 мая 2018, 14:36

      И гвозди загнуть

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары > спартач-тверь 16 мая 2018, 23:11

      = :-))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 13:38

      Тут дело не только в менталитете ,по разным причинам менялся состав команды.

      4
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      Рейтинг: +3795

      serppion 15 мая 2018, 12:32

      Какой к черту победный менталитет?! Сбрось балласт, гони зажравшихся, заставь работать. У тебя же состав профессионалов, а не богадельня. Или ты как тренер еще не состоялся?

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 мая 2018, 12:10

      все верно сказал, в прошлом сезоне через не могу прыгнули выше головы чтобы добиться желаемого, а в этом во многих играх вату катали и тренер сколько бы не старался ничего сделать не сможет если они не заряжены и желание так себе, если будут всегда на 100% выкладываться и стремиться к новым вершинам как игроки заграницей тогда и будут каждый год добиваться многого.

      4
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 15 мая 2018, 05:39

      Правильно сказал,нет менталитета,зачем? Итак деньги платят.

      1
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      Рейтинг: +8841

      GoLenaStop 15 мая 2018, 02:08

      Зажрались, хрюкопотамы!

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 15 мая 2018, 00:01

      Ну так нужны игроки,которые хотят побеждать и выкладываться по полной,и естественно выше классом,селекционный отдел аууу

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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 14 мая 2018, 23:54

      ЭТОТ МЕНТАЛИТЕТ ПРОПАЛ ЕЩЁ В 2000 ГОДУ

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      Рейтинг: +834

      val-berezko 14 мая 2018, 23:27

      А у тренера есть победный менталитет? Откуда?

      1
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 14 мая 2018, 23:21

      Вот для этого и нужен тренер!!! Не только тактика, но и психология!!!

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов > 22 raza chemp 15 мая 2018, 06:23

      Перечитай свой комментарий и задумайся- сам понял, что сказал? Если игроки ходят по полю пешком - гнать их надо из команды!!! А это - прямая обязанность тренера!!! Умник...

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов > 22 raza chemp 17 мая 2018, 19:49

      Я отвечу просто. Ну, чтобы ты понял.
      Я работаю руководителем среднего звена, в подчинении у меня - 20 человек. Вопросов по работе ко мне нет, всё чётко, всё довольны. Вот только за год до этого из этих 20-ти я заменил 15 сотрудников, которые просто работать не хотели, зажрались!!!

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов > 22 raza chemp 17 мая 2018, 19:52

      Я не собираюсь ни под кого подстраиваться! И психологов искать тоже! Не хочешь, или не можешь - вали нах!!! Без обид, надеюсь, ты понял.

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов > 22 raza chemp 21 мая 2018, 15:42

      Тяжело тебе в жизни придётся... Важно не просто что-нибудь говорить, а по делу. А ещё - уметь слышать...

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