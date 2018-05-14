Каррера: «У «Спартака» нет победного менталитета»

Тогда уж если на то пошло, нужно и контракты почти у всех игроков менять.Менять начисление премиальных.По другому от нашего российского Ваньки, пользы не добиться. Чем больше забьёшь, больше на ноль сыграешь, больше голевых выдашь, больше кубков завоюешь, займёшь определённое место на пьедестале и так далее, то знаешь, что от этого зависит сумма премиальных. Думаю менталитет не просто появится, а воспарит гордым орлом.А при существующих контрактах менталитет только вбивать в головы надо молотком.С гвоздями.
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что московский клуб не имеет победного менталитета.
– Вы говорите о том, что причины произошедшего спада – внутреннее дело команды, и это нельзя выносить на публику.
– Подчеркну, что «Спартак» не является командой, которая привыкла побеждать. То есть нет победного менталитета. Возможно, в начале сезона команда довольствовалась тем, что ранее выиграла чемпионат и Суперкубок, и подумала, что все будет даваться легко.
– Получается, в прошлом году каждый в «Спартаке» прыгнул выше головы. А сейчас не хватило ни сил, ни эмоций, чтобы сделать то же самое?
– Безусловно, в прошлом году мы совершили нечто экстраординарное. Никто не предполагал, что «Спартак» сможет выиграть чемпионат, тем более – после вылета от АЕКа. В том году мы сделали что-то, что выше наших возможностей.
– Может быть, это синдром достигнутой цели?
– Если нет победного менталитета, если не привык всегда желать большего и лучшего, то это может сыграть злую шутку.
По итогам нынешнего сезона «Спартак» занял третье место в РФПЛ и в следующем сыграет в Лиге чемпионов, где начнет борьбу с 3-го квалификационного раунда.
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