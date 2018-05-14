Каррера: «У «Спартака» нет победного менталитета»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что московский клуб не имеет победного менталитета.

– Вы говорите о том, что причины произошедшего спада – внутреннее дело команды, и это нельзя выносить на публику.

– Подчеркну, что «Спартак» не является командой, которая привыкла побеждать. То есть нет победного менталитета. Возможно, в начале сезона команда довольствовалась тем, что ранее выиграла чемпионат и Суперкубок, и подумала, что все будет даваться легко.

– Получается, в прошлом году каждый в «Спартаке» прыгнул выше головы. А сейчас не хватило ни сил, ни эмоций, чтобы сделать то же самое?

– Безусловно, в прошлом году мы совершили нечто экстраординарное. Никто не предполагал, что «Спартак» сможет выиграть чемпионат, тем более – после вылета от АЕКа. В том году мы сделали что-то, что выше наших возможностей.

– Может быть, это синдром достигнутой цели?

– Если нет победного менталитета, если не привык всегда желать большего и лучшего, то это может сыграть злую шутку.

По итогам нынешнего сезона «Спартак» занял третье место в РФПЛ и в следующем сыграет в Лиге чемпионов, где начнет борьбу с 3-го квалификационного раунда.

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