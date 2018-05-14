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Каррера: «У «Спартака» нет победного менталитета»

14 мая 2018, 23:12
17

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что московский клуб не имеет победного менталитета.

– Вы говорите о том, что причины произошедшего спада – внутреннее дело команды, и это нельзя выносить на публику.

– Подчеркну, что «Спартак» не является командой, которая привыкла побеждать. То есть нет победного менталитета. Возможно, в начале сезона команда довольствовалась тем, что ранее выиграла чемпионат и Суперкубок, и подумала, что все будет даваться легко.

– Получается, в прошлом году каждый в «Спартаке» прыгнул выше головы. А сейчас не хватило ни сил, ни эмоций, чтобы сделать то же самое?

– Безусловно, в прошлом году мы совершили нечто экстраординарное. Никто не предполагал, что «Спартак» сможет выиграть чемпионат, тем более – после вылета от АЕКа. В том году мы сделали что-то, что выше наших возможностей.

– Может быть, это синдром достигнутой цели?

– Если нет победного менталитета, если не привык всегда желать большего и лучшего, то это может сыграть злую шутку.

По итогам нынешнего сезона «Спартак» занял третье место в РФПЛ и в следующем сыграет в Лиге чемпионов, где начнет борьбу с 3-го квалификационного раунда.

«Спартак» подарил ЦСКА групповой этап ЛЧ. Все итоги сезона РФПЛ

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (17)
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Сармат Ростов
1526329315
Вот для этого и нужен тренер!!! Не только тактика, но и психология!!!
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VVM1964
1526329346
Сделай им прививку , Массимо . )))
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val-berezko
1526329660
А у тренера есть победный менталитет? Откуда?
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Asbjorn
1526331678
Ну так нужны игроки,которые хотят побеждать и выкладываться по полной,и естественно выше классом,селекционный отдел аууу
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GoLenaStop
1526339296
Зажрались, хрюкопотамы!
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ЮЗИК
1526351957
Правильно сказал,нет менталитета,зачем? Итак деньги платят.
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OfaZavr
1526375428
все верно сказал, в прошлом сезоне через не могу прыгнули выше головы чтобы добиться желаемого, а в этом во многих играх вату катали и тренер сколько бы не старался ничего сделать не сможет если они не заряжены и желание так себе, если будут всегда на 100% выкладываться и стремиться к новым вершинам как игроки заграницей тогда и будут каждый год добиваться многого.
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serppion
1526376724
Какой к черту победный менталитет?! Сбрось балласт, гони зажравшихся, заставь работать. У тебя же состав профессионалов, а не богадельня. Или ты как тренер еще не состоялся?
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zigbert
1526380706
Тут дело не только в менталитете ,по разным причинам менялся состав команды.
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Мары
1526380942
Тогда уж если на то пошло, нужно и контракты почти у всех игроков менять.Менять начисление премиальных.По другому от нашего российского Ваньки, пользы не добиться. Чем больше забьёшь, больше на ноль сыграешь, больше голевых выдашь, больше кубков завоюешь, займёшь определённое место на пьедестале и так далее, то знаешь, что от этого зависит сумма премиальных. Думаю менталитет не просто появится, а воспарит гордым орлом.А при существующих контрактах менталитет только вбивать в головы надо молотком.С гвоздями.
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