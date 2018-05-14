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    «Сити»-2017/18 – лучшая команда в истории АПЛ по версии FourFourTwo. «Непобедимые» Венгера заняли второе место

    Издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших команд в истории английской Премьер-лиги.

    Рейтинг возглавил «Манчестер Сити»-2017/18. Команда Хосепа Гвардиолы выиграла турнир в текущем сезоне.

    Топ-10 списка выглядит так:

    1. «Манчестер Сити»-2017/18 под руководством Хосепа Гвардиолы;

    2. «Арсенал»-2003/04 Арсена Венгера;

    3. «Челси»-2004/05 Жозе Моуринью;

    4. «Челси»-2016/17 Антонио Конте;

    5. «Манчестер Юнайтед»-2008/09 сэра Алекса Фергюсона;

    6. «Челси»-2005/06 Жозе Моуриньо;

    7. «Манчестер Юнайтед»-1993/94 сэра Алекса Фергюсона;

    8. «Лестер Сити»-2015/16 Клаудио Раньери;

    9. «Манчестер Юнайтед»-1999/2000 сэра Алекса Фергюсона;

    10. «Манчестер Юнайтед»-2007/08 сэра Алекса Фергюсона.

    Источник: FourFourTwo

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    14.05.2018 15:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12

      srSoaP 14 мая 2018, 19:11

      просто Представьте чемпионат между этими командами)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 14 мая 2018, 16:27

      Любой МЮ, в том числе самый ранний, раскатал бы МС и уж тем более Лестер. Эта команда была создана из игроков, которые стали абсолютно легендарными футболистами. МС же в ЛЧ уже показал на что в реальности способен. А МЮ за две минуты обыгрывал мощнейшую Баварию, которая возьмёт ЛЧ в следующем же финале. Команда Гвардиолы же в очередной раз бьёт какие-то рекорды, громит аутсайдеров, но играя с сильными сдувается, тк характера мужского там нет. Барселона не в счёт, там всё было прекрасно, состав для Пепа был идеален.

      0
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 14 мая 2018, 15:49

      Спасибо команде под #8 за чудесную сказку!

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 14 мая 2018, 15:06

      Я бы МЮ 2008/09 в тройку поставил.

      1
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