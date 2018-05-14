«Сити»-2017/18 – лучшая команда в истории АПЛ по версии FourFourTwo. «Непобедимые» Венгера заняли второе место

Издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших команд в истории английской Премьер-лиги.
Рейтинг возглавил «Манчестер Сити»-2017/18. Команда Хосепа Гвардиолы выиграла турнир в текущем сезоне.
Топ-10 списка выглядит так:
1. «Манчестер Сити»-2017/18 под руководством Хосепа Гвардиолы;
2. «Арсенал»-2003/04 Арсена Венгера;
3. «Челси»-2004/05 Жозе Моуринью;
4. «Челси»-2016/17 Антонио Конте;
5. «Манчестер Юнайтед»-2008/09 сэра Алекса Фергюсона;
6. «Челси»-2005/06 Жозе Моуриньо;
7. «Манчестер Юнайтед»-1993/94 сэра Алекса Фергюсона;
8. «Лестер Сити»-2015/16 Клаудио Раньери;
9. «Манчестер Юнайтед»-1999/2000 сэра Алекса Фергюсона;
10. «Манчестер Юнайтед»-2007/08 сэра Алекса Фергюсона.
Источник: FourFourTwo