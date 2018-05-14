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  • «Сити»-2017/18 – лучшая команда в истории АПЛ по версии FourFourTwo. «Непобедимые» Венгера заняли второе место

«Сити»-2017/18 – лучшая команда в истории АПЛ по версии FourFourTwo. «Непобедимые» Венгера заняли второе место

14 мая 2018, 15:02
4

Издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших команд в истории английской Премьер-лиги.

Рейтинг возглавил «Манчестер Сити»-2017/18. Команда Хосепа Гвардиолы выиграла турнир в текущем сезоне.

Топ-10 списка выглядит так:

1. «Манчестер Сити»-2017/18 под руководством Хосепа Гвардиолы;

2. «Арсенал»-2003/04 Арсена Венгера;

3. «Челси»-2004/05 Жозе Моуринью;

4. «Челси»-2016/17 Антонио Конте;

5. «Манчестер Юнайтед»-2008/09 сэра Алекса Фергюсона;

6. «Челси»-2005/06 Жозе Моуриньо;

7. «Манчестер Юнайтед»-1993/94 сэра Алекса Фергюсона;

8. «Лестер Сити»-2015/16 Клаудио Раньери;

9. «Манчестер Юнайтед»-1999/2000 сэра Алекса Фергюсона;

10. «Манчестер Юнайтед»-2007/08 сэра Алекса Фергюсона.

Источник: FourFourTwo
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Арсенал Манчестер Юнайтед Венгер Арсен Моуринью Жозе Фергюсон Алекс Раньери Клаудио Гвардиола Хосеп Конте Антонио
Комментарии (4)
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bset
1526299565
Я бы МЮ 2008/09 в тройку поставил.
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Черкизовский Кот
1526302194
Спасибо команде под #8 за чудесную сказку!
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Viper for CSKA
1526304453
Любой МЮ, в том числе самый ранний, раскатал бы МС и уж тем более Лестер. Эта команда была создана из игроков, которые стали абсолютно легендарными футболистами. МС же в ЛЧ уже показал на что в реальности способен. А МЮ за две минуты обыгрывал мощнейшую Баварию, которая возьмёт ЛЧ в следующем же финале. Команда Гвардиолы же в очередной раз бьёт какие-то рекорды, громит аутсайдеров, но играя с сильными сдувается, тк характера мужского там нет. Барселона не в счёт, там всё было прекрасно, состав для Пепа был идеален.
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srSoaP
1526314274
просто Представьте чемпионат между этими командами)))
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