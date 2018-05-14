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  • Каррера: «Проиграли «Динамо» потому, что у них было больше спортивной злости»

Каррера: «Проиграли «Динамо» потому, что у них было больше спортивной злости»

14 мая 2018, 11:35
17

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о причинах поражения своей команды в заключительном матче РФПЛ против «Динамо» (0:1).

– Решающая игра. Мотивация у команды серьезная. Но какой могла быть мотивация у Пашалича и Максимовича, кроме того, чтобы не получить травму в последней игре в аренде?

– Они профессионалы, играют в футбол. Не надо искать причину в конкретных людях. А сегодня мы проиграли потому, что у соперника было больше спортивной злости. С самого начала это было видно. Динамовцы лучше и яростнее боролись за каждый мяч. Они были злее и потому победили. Недостаточно иметь качественных игроков. Надо быть злее соперника, больше хотеть.

– Почему же злости не хватало. Кто в этом иноват?

– Виноват я. Но, к сожалению, спортивную злость нельзя натренировать. Это то, что у тебя в крови и в сердце. Надо иметь амбиции, чтобы достигать высоких целей. В футболе никто ничего не дарит. Если хочешь побеждать – трудись и чем-то жертвуй. Я еще футболистом знал это. Знал свои возможности. И тренировался на 300 процентов. Чтобы быть готовым всегда и в любую минуту. Игрок без амбиций может хорошо отыграть один сезон, а на следующий амбиций уже не хватает. И нет спортивной злости. Человек с амбициями злится даже на тренировках. Но это нельзя вбить в голову. Это в крови.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (17)
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Кинстифа
1526289318
Динамо заслуженно победило, гребанный лимит, если бы не он, Кутепов был бы в команде не из первой десятки точно, так косячить.. это уметь надо... Нам бы в пару к Джикии топ защитника. и было бы прекрасно...
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multiscan
1526291556
Уж чего-чего только не было у "Спартака", но непременное для него качество - шапкозакидательство!
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Ricco76""
1526293435
Каррера всегда всё на себя берёт)) разогнать большую часть команды надо) отдельный привет федуну
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OfaZavr
1526294289
зря на себя всю вину берет, если у игроков желания и особого настроя нет на игру то при чем тут тренер, он может все натренировать и считать что настроил как нужно их а они выйдут и опять за свое.
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каа
1526295909
Красивые слова и только..но на первый взгляд ...а по факту Каррера завуалировано называет игроков спартака "профанами". Я болельщик ЦСКА...и естественно смотрел и матч главного конкурента... оценка - полный просчет тренера ... не было мысли на поле... расчет на авось и индивидуальные способности Промеса.. не прошло .. Итальянец ! ( будь то Каррера, Манчини или Капелло) не может быть не прав ...значит виноваты игроки..((( Я был о нем более высокого мнения..
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Виктор12
1526298589
По всем показателям Спартак ПРОВАЛИЛ этот сезон, а судьи, как не старались не помогли Спартаку исправить ситуацию. И судьи не всесильны. Судьи РАЗРАТИЛИ игроков Спартака и они перестали ИГРАТЬ за честь клуба. Вспомните начало сезона, с чего всё началось. Чемпионат начался, а Спартак продолжал бурно ПРАЗДНОВАТЬ! Десять туров Спартак ПРОВАЛИЛ и не досчитался многих очков. Затем ситуацию выправили, с помощью судей, но концовку опять СМАЗАЛИ и с Кубком России ПРОЛЕТЕЛИ мимо! Последнюю игру 30 тура ПРОИГРАЛИ Динамо и пролетели мимо серебра и группового этапа. В квалификации предстоит бороться. Это большая разница играть сразу на групповом этапе Лиги чемпионов или на стадии квалификации. Эта незавидная участь досталась Спартаку. Теперь они будут разрываться на несколько фронтов и форсировать подготовку, но это ещё им не гарантирует успех. . Шансов ПРОВАЛИТЬ квалификацию у Спартака БОЛЬШЕ, чем пройти дальше!!! Задачи на сезон не выполнили, а ПРОВАЛИЛИ. Что "заслужили", то и получили. Александр Бубнов писал, что шансов на серебро у Спартака больше. А я, за пять дней до игры, написал, что у ЦСКА больше шансов на второе место, чем у Спартака. Писал, что если будет ЧЕСТНОЕ судейство, то Динамо ВЫИГРАЕТ у Спартака. Спартак в функциональной ЯМЕ пребывает. Последняя игра тура показала, что спартаковского духа у команды НЕТ. А на нет и серебряных медалей НЕТ! Вот вам слагаемые НЕУТЕШИТЕЛЬНОГО выступления Спартака в этом сезоне! А Суперкубок выиграли благодаря Безбородову и цены вопроса. А всё потому, что ЗАБЕСПЛАТНО так не судят, а подсуживают. Безбородов УКРАЛ Суперкубок у Локомотива и вручил Спартаку.
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ГенГриг
1526298618
Я еще в начале сезона об этом писал. Что пол команды как (минимум) выдохлись. и их надо поблагодарить и как говориться отпустить с миром. нужны молодые и голодные. Так как вы весной играли. это просто ужас. И себя мучали и болельщика. (а концовка 5 матчей . 4 поражения.включая кубковую с тосно) из них три у себя дома.это признак беспомощности
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FanatSerj
1526300091
Не ну давайте немного упростим, вот состав Спартака на матч: Артем Ребров, Никола Максимович, Фернандо, Илья Кутепов, Лоренцо Мельгарехо, Роман Зобнин, Квинси Промес, Марио Пашалич, Артем Тимофеев, Дмитрий Комбаров, Софьян Ханни, Зе Луиш, Александр Самедов, Луис Адриано. Кто из них должен проникнуться и осознать на какое они дерби выходят? Кутепов, Ребров? ну они да, проявили свою заряженность сполна, к ним вопросов нет, оба по пеналю хоть заработали, второго не дали просто )). Зобнин, Комбаров, Самедов? Так они в Динамо провели больше времени чем в Спартаке. Остальные? да им уж явно глубоко пох какое они дерби играют.
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zigbert
1526372781
Теперь бесполезно винить кого то в этих поражениях.Виноват и тренер и игроки.Сейчас главное сделать вывод и укрепить слабые места.
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maygli
1526504587
Очень уж легко и часто Карера стал говорить, "Я виноват".
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