Каррера: «Проиграли «Динамо» потому, что у них было больше спортивной злости»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о причинах поражения своей команды в заключительном матче РФПЛ против «Динамо» (0:1).

– Решающая игра. Мотивация у команды серьезная. Но какой могла быть мотивация у Пашалича и Максимовича, кроме того, чтобы не получить травму в последней игре в аренде?

– Они профессионалы, играют в футбол. Не надо искать причину в конкретных людях. А сегодня мы проиграли потому, что у соперника было больше спортивной злости. С самого начала это было видно. Динамовцы лучше и яростнее боролись за каждый мяч. Они были злее и потому победили. Недостаточно иметь качественных игроков. Надо быть злее соперника, больше хотеть.

– Почему же злости не хватало. Кто в этом иноват?

– Виноват я. Но, к сожалению, спортивную злость нельзя натренировать. Это то, что у тебя в крови и в сердце. Надо иметь амбиции, чтобы достигать высоких целей. В футболе никто ничего не дарит. Если хочешь побеждать – трудись и чем-то жертвуй. Я еще футболистом знал это. Знал свои возможности. И тренировался на 300 процентов. Чтобы быть готовым всегда и в любую минуту. Игрок без амбиций может хорошо отыграть один сезон, а на следующий амбиций уже не хватает. И нет спортивной злости. Человек с амбициями злится даже на тренировках. Но это нельзя вбить в голову. Это в крови.