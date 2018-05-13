Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семин: «Все чемпионы проигрывают в Туле. Хорошо, что не как «Спартак»

Семин: «Все чемпионы проигрывают в Туле. Хорошо, что не как «Спартак»

13 мая 2018, 16:33
31

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 30-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (0:2).

«Поздравим друг друга с завершением сезона. Результат справедлив, потому что «Арсенал» играл более концентрированно, чем мы. У кого больше мотивации, тот и выигрывает.

Чемпионат очень ровный, поэтому не знаешь, где победишь. Мы старались, но игра была не лучшей.

В Туле есть традиция: все чемпионы здесь проигрывают. Хорошо, что не как «Спартак» – 3:0», – передает слова Семина корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

«Спартак» подарил ЦСКА групповой этап ЛЧ. Все итоги сезона РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Локомотив Семин Юрий
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ArReal
1526219914
Палыч подколол))
Ответить
Diesel133
1526220098
да и х*й с ним)
Ответить
СЛЭЙК
1526220964
Говно-чемпион. Явный слив. Как так можно играть в защите. Вы посмотрите как тарасов специально пропускает игрока бьет мимо мяча. Это цирк. Чемпион до конца должен играть, если договорились, то играйте не как балерины. А дзюбу вообще пропустили и даже глазом не моргнули
Ответить
Eddyson
1526221089
У него бывают моменты в жизни, когда он не думает о Спартаке?
Ответить
akku
1526225750
AtticusFinch Палыч подколол)), САМ СЕБЯ! Просто ты забыл дописать.
Ответить
OfaZavr
1526228111
ну конечно, вы то всего два пропустили а Спартак целых ТРИ!!! вот лишь бы задеть мимоходом.
Ответить
тщмек 19
1526228281
Нет, Палыч, это плохо. Спартак договорняк слил, а ты показал, что без пары игроков команда никакая.
Ответить
Полная Канистра
1526228426
как всегда в конце вью хоть кто то Спартак заденет мимоходом Зря ты так семин ? а ведь уважал тебя и с победой МЫ ВСЕ ПОЗДРАВЛЯЛИ не хорошо так
Ответить
zigbert
1526231236
0:2 не на много лучше.
Ответить
nirita
1526276088
В следующем году посмотрим в какой глубокой яме вы будете!!!
Ответить
Главные новости
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
21:18
Семак объяснил, почему у «Зенита» было мало моментов в матче с «Крыльями»
20:58
«Арсенал» купит защитника сборной Англии за 51 миллион
20:49
Кубок России. «Спартак» в гостях проиграл «Рубину» по пенальти
20:37
32
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
19:56
5
Семак прокомментировал победу над «Крыльями» по пенальти
19:19
2
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19:03
ФотоКейн получил «Золотую бутсу»
18:47
3
ФотоСаудовский клуб приобрел хавбека «Манчестер Сити» за 61 миллион
18:35
Все новости
Все новости
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
19:56
5
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19:03
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
18:15
1
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
17:53
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
17:47
3
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
17:41
1
Радимов восхвалил «Спартак»
17:25
3
Мухин: «На Канье Уэста по-любому пойду. А кто это?»
17:07
3
В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров
16:49
Миранчук – после 0:3 от «Зенита»: «Движемся в правильном направлении»
16:38
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
4
«Пошли его»: Бубнов – арбитру матча «Зенит» – «Динамо»
16:15
6
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
5
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
1
Тренер ЦСКА ответил, деградирует ли команда при нем
15:22
5
Экс-супруга Зобнина рассказала, до какого периода он будет обеспечивать детей
15:03
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
6
«Проблема гораздо глубже»: Генич поразмышлял о ситуации в ЦСКА
14:27
1
Бубнов выявил команду РПЛ, где нет нападающих
14:23
1
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
16
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Радимов – об 11-метровом «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
20
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
30
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
7
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
18
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+