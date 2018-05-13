Семин: «Все чемпионы проигрывают в Туле. Хорошо, что не как «Спартак»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 30-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (0:2).

«Поздравим друг друга с завершением сезона. Результат справедлив, потому что «Арсенал» играл более концентрированно, чем мы. У кого больше мотивации, тот и выигрывает.

Чемпионат очень ровный, поэтому не знаешь, где победишь. Мы старались, но игра была не лучшей.

В Туле есть традиция: все чемпионы здесь проигрывают. Хорошо, что не как «Спартак» – 3:0», – передает слова Семина корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

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