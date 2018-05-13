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    Семин: «Все чемпионы проигрывают в Туле. Хорошо, что не как «Спартак»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 30-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (0:2).

    «Поздравим друг друга с завершением сезона. Результат справедлив, потому что «Арсенал» играл более концентрированно, чем мы. У кого больше мотивации, тот и выигрывает.

    Чемпионат очень ровный, поэтому не знаешь, где победишь. Мы старались, но игра была не лучшей.

    В Туле есть традиция: все чемпионы здесь проигрывают. Хорошо, что не как «Спартак» – 3:0», – передает слова Семина корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

    «Спартак» подарил ЦСКА групповой этап ЛЧ. Все итоги сезона РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.05.2018 16:33
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +52

      Локо1985 14 мая 2018, 16:23

      "передает слова Семина корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко."


      НЕ ВЕРЮ !!!

      0
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      Рейтинг: +239

      nirita 14 мая 2018, 08:34

      В следующем году посмотрим в какой глубокой яме вы будете!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 14 мая 2018, 04:18

      Локомотив чемпион!!!

      0
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      Рейтинг: +393

      victosha > Nesterenko 14 мая 2018, 05:41

      Ну да. Уже неделю как.

      0
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 13 мая 2018, 20:50

      Достали старика Палыча журналюги с вопросами по Спартаку в течении всего сезона и сегодня в том числе. Вот и получите ответ.

      -1
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 13 мая 2018, 20:07

      0:2 не на много лучше.

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 мая 2018, 19:20

      как всегда в конце вью хоть кто то Спартак заденет мимоходом Зря ты так семин ? а ведь уважал тебя и с победой МЫ ВСЕ ПОЗДРАВЛЯЛИ не хорошо так

      2
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 13 мая 2018, 19:18

      Нет, Палыч, это плохо. Спартак договорняк слил, а ты показал, что без пары игроков команда никакая.

      -1
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > тщмек 19 13 мая 2018, 20:53

      Что ты несешь? Локомотив играл с двумя игроками основы, остальные из глубокого запаса. Кстати, почему Спартак договорняк слил? Продажные такие?

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Антибиотик 13 мая 2018, 22:19

      Если бы ты был чуть умнее, то понял, откаком договорняке идет речь.

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 мая 2018, 19:15

      ну конечно, вы то всего два пропустили а Спартак целых ТРИ!!! вот лишь бы задеть мимоходом.

      4
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > OfaZavr 13 мая 2018, 19:19

      Да ладно, чего ты расстроился)) В следующем году зенит там 5-0 сольет ...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Romantic2010 13 мая 2018, 19:20

      это намек что в следующем году Зеня чемпионом станет что-ли?

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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > OfaZavr 13 мая 2018, 19:21

      пора бы им...а то вбухивают вбухивают,а отдачи нет)

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Romantic2010 13 мая 2018, 19:24

      как болельщик Спартака не могу с этим согласиться)

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > OfaZavr 13 мая 2018, 20:55

      Не обижайся на старика, просто его журналюги заездили постоянно сравнивая со Спартаком, вот и не сдержался Палыч.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Антибиотик 14 мая 2018, 11:46

      так то да согласен, эти журналисты кого хочешь достанут, но просто иногда создается такое впечатление что задеть Спартак пытаются даже там где про него и речи нет, вот и Палыч на днях сказал про суперкубок год назад прошедший ну и заодно камень в огород Спартака кинул)

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      Рейтинг: +295

      akku 13 мая 2018, 18:35

      AtticusFinch
      Палыч подколол)), САМ СЕБЯ! Просто ты забыл дописать.

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 13 мая 2018, 18:11

      Хорошая традиция!!! Кто в следующем сезоне откроет и закроет чемпионат с Арсеналом, кто станет новым чемпионом???

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