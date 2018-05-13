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    Стали известны все участники еврокубков в чемпионате Испании

    По итогам 37-го тура чемпионата Испании определились команды, которые сыграют в еврокубках в следующем сезоне.

    «Барселона», «Атлетико», «Реал» и «Валенсия» сыграют в Лиге чемпионов. «Вильярреал», «Бетис» и «Севилья» – в Лиге Европы.

    «Депортиво», «Лас-Пальмас» и «Малага» покинут Примеру.

    Напомним, что «Реал» может стать обладателем кубка Лиги чемпионов по итогам текущего турнира. В финальном матче мадридский клуб сыграет с «Ливерпулем». Игра пройдет в Киеве 26 мая.

    «Атлетико» может стать обладателем кубка Лиги Европы, если в финале турнира обыграет «Марсель».

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.05.2018 00:26
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 16 мая 2018, 10:37

      Хави Гарсия с Бетисом всё таки вышел в ЛЕ...))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 16 мая 2018, 10:37

      Два севильских клуба в ЛЕ...крутяк)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 14 мая 2018, 13:18

      бетис реально молодцы !

      1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 13 мая 2018, 12:59

      Всё предсказуемо, кроме двух резких скачков вверх. Валенсия вернулась на свой уровень, сезона 2 назад на неё было жаль смотреть, а теперь всё в норме. А огурцы просто лучшие, шли и дошли до такого прогресса, в том числе и раскрывая малоизвестных игроков, как Фирпо. И с присутствием жёлтой субмарины не согласен, хотя Сельта провалила сезон, а Хетафе немного не хватило, но Вильяреал просто неоднозначно играл и надеюсь в Европе им ничего не светит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 13 мая 2018, 08:16

      Как всегда все ожидаемо, неопределенность была лишь с ЛЕ.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 13 мая 2018, 00:35

      Что ни говори, а эта лига самая сильная в мире

      4
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      ...
      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > Шумаххер 13 мая 2018, 00:41

      апл по сильнее будет, ну в другом плане в апл борьбы больше и смотрится интереснее чем ла лига)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion > Шумаххер 13 мая 2018, 13:01

      Настолько сильная, что туров за 10+ понятно кто вылетит. Везде рубка, особенно в Лиге 1, а тут всё, никто не парится после 1 круга кто выживет. Сила явно не в том, чтобы была большая разница в финансах и классе команд.

      2
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 13 мая 2018, 00:33

      севилья все-таки выползла в европу -молодцы.)))

      6
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo > Боцман59rus 13 мая 2018, 00:42

      Красавцы слов нет

      2
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