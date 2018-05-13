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  • Стали известны все участники еврокубков в чемпионате Испании

Стали известны все участники еврокубков в чемпионате Испании

13 мая 2018, 00:26
10

По итогам 37-го тура чемпионата Испании определились команды, которые сыграют в еврокубках в следующем сезоне.

«Барселона», «Атлетико», «Реал» и «Валенсия» сыграют в Лиге чемпионов. «Вильярреал», «Бетис» и «Севилья» – в Лиге Европы.

«Депортиво», «Лас-Пальмас» и «Малага» покинут Примеру.

Напомним, что «Реал» может стать обладателем кубка Лиги чемпионов по итогам текущего турнира. В финальном матче мадридский клуб сыграет с «Ливерпулем». Игра пройдет в Киеве 26 мая.

«Атлетико» может стать обладателем кубка Лиги Европы, если в финале турнира обыграет «Марсель».

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Лига Европы Атлетико Бетис Севилья Вильярреал Валенсия Барселона Реал
Комментарии (10)
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Боцман59rus
1526160790
севилья все-таки выползла в европу -молодцы.)))
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Шумаххер
1526160917
Что ни говори, а эта лига самая сильная в мире
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zigbert
1526188602
Как всегда все ожидаемо, неопределенность была лишь с ЛЕ.
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alexis02lion
1526205590
Всё предсказуемо, кроме двух резких скачков вверх. Валенсия вернулась на свой уровень, сезона 2 назад на неё было жаль смотреть, а теперь всё в норме. А огурцы просто лучшие, шли и дошли до такого прогресса, в том числе и раскрывая малоизвестных игроков, как Фирпо. И с присутствием жёлтой субмарины не согласен, хотя Сельта провалила сезон, а Хетафе немного не хватило, но Вильяреал просто неоднозначно играл и надеюсь в Европе им ничего не светит.
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dinar7777dinar
1526293082
бетис реально молодцы !
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ЖОРРО
1526456229
Два севильских клуба в ЛЕ...крутяк)
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ЖОРРО
1526456261
Хави Гарсия с Бетисом всё таки вышел в ЛЕ...))
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