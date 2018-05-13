Стали известны все участники еврокубков в чемпионате Испании

По итогам 37-го тура чемпионата Испании определились команды, которые сыграют в еврокубках в следующем сезоне.

«Барселона», «Атлетико», «Реал» и «Валенсия» сыграют в Лиге чемпионов. «Вильярреал», «Бетис» и «Севилья» – в Лиге Европы.

«Депортиво», «Лас-Пальмас» и «Малага» покинут Примеру.

Напомним, что «Реал» может стать обладателем кубка Лиги чемпионов по итогам текущего турнира. В финальном матче мадридский клуб сыграет с «Ливерпулем». Игра пройдет в Киеве 26 мая.

«Атлетико» может стать обладателем кубка Лиги Европы, если в финале турнира обыграет «Марсель».