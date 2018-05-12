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  • Президент ФНЛ: «Какие клубы вылетели в ПФЛ? Давайте дождемся лицензирования»

Президент ФНЛ: «Какие клубы вылетели в ПФЛ? Давайте дождемся лицензирования»

12 мая 2018, 22:53
3

Президент ФНЛ Игорь Ефремов заявил, что пока нет точного списка команд, вылетевших из ФНЛ по итогам сезона.

«Давайте сейчас дождемся лицензирования. По регламенту [по итогам завершившегося сезона] вылетают четыре команды из ФНЛ, но по факту мы будем ждать информацию комиссии по лицензированию и 15 мая можно будет давать какие-то комментарии.

Думаю, что все видели борьбу за сохранение прописки в ФНЛ. Этот чемпионат был, наверное, самый интересный за последние семь лет. В этом сезоне тестовые матчи показали интерес людей к играм, и надеюсь, эта тенденция будет продолжаться», – Игорь Ефремов.

По регламенту из турнира вылетают пять команд, занявших места с 16-го по 20-е. Но РФС сообщил ранее, что клубы из зоны «Восток» ПФЛ не подали заявку на участие в ФНЛ. По этой причине лигу должны покинуть команды, находящиеся на местах с 17-го по 20-е: «Ротор», «Луч-Энергия», «Тюмень» и «Факел».

Источник: ТАСС
Россия. ФНЛ Факел Ротор Тюмень Луч
Комментарии (3)
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пенек_2
1526189607
Команды недавно игравшие в высшей лиге,жаль.
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