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    Президент ФНЛ: «Какие клубы вылетели в ПФЛ? Давайте дождемся лицензирования»

    Президент ФНЛ Игорь Ефремов заявил, что пока нет точного списка команд, вылетевших из ФНЛ по итогам сезона.

    «Давайте сейчас дождемся лицензирования. По регламенту [по итогам завершившегося сезона] вылетают четыре команды из ФНЛ, но по факту мы будем ждать информацию комиссии по лицензированию и 15 мая можно будет давать какие-то комментарии.

    Думаю, что все видели борьбу за сохранение прописки в ФНЛ. Этот чемпионат был, наверное, самый интересный за последние семь лет. В этом сезоне тестовые матчи показали интерес людей к играм, и надеюсь, эта тенденция будет продолжаться», – Игорь Ефремов.

    По регламенту из турнира вылетают пять команд, занявших места с 16-го по 20-е. Но РФС сообщил ранее, что клубы из зоны «Восток» ПФЛ не подали заявку на участие в ФНЛ. По этой причине лигу должны покинуть команды, находящиеся на местах с 17-го по 20-е: «Ротор», «Луч-Энергия», «Тюмень» и «Факел».

    Источник: ТАСС

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    12.05.2018 22:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      пенек_2 13 мая 2018, 08:33

      Команды недавно игравшие в высшей лиге,жаль.

      0
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      ...
      Рейтинг: +61

      Hero_116 > пенек_2 13 мая 2018, 16:52

      Они уже давно в вышке не играют. Луч-Энергия в последний раз она вылетела в 2008 году

      1
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      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > пенек_2 14 мая 2018, 23:36

      Это вы про кого?

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