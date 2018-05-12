Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Романцев – о вызове Дзюбы в сборную: «Такими бойцами грех разбрасываться»

Романцев – о вызове Дзюбы в сборную: «Такими бойцами грех разбрасываться»

12 мая 2018, 07:53
16

Бывший главный тренер сборной России и московского «Спартака» Олег Романцев прокомментировал вызов в команду нападающего тульского «Арсенала» Артема Дзюбы.

«Что касается Дзюбы, то неожиданностью это не стало. Артем и в «Арсенале» показал, что тульская ссылка его не сломала и качества забивного форварда-лидера он сохранил. Такими футболистами с характером бойца грех разбрасываться», – сказал эксперт.

Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.

Состав сборной России на ЧМ-2018. Главные выводы

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Арсенал Зенит Россия Романцев Олег
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1526105693
Романцев или с пьяну или с бодуна хвалит этого иуду и самое главное его все хвалят московские барабаны потому что он насрал да еще как питерским вот за это у нас берут в сборную а Денисова за правду, что тренер гавно не берут
Ответить
upiter622
1526106104
Еще один *******!
Ответить
Старикан
1526106264
Если Дзюба это наша последняя надежда в нападении, то это пипец!
Ответить
Опорник84
1526107784
чемпионат мипа покажет кто боец, а кто так, погулять вышел!
Ответить
Zeff
1526109902
Слить 0:6 ЦСКА, это характер.
Ответить
vick-north-west
1526110616
Однако сам Романцев почему-то вывел такого бойца по фамилии Тихонов из "Спартака" и даже на ЧМ-2002 потом не взял.
Ответить
Мары
1526124100
Меня опять терзают смутные сомненья Ведь Халка нет, а Дзюба жмот с рожденья.
Ответить
кеша_КБ
1526126931
- "неожиданностью это не стало",потому что Дзюба - выскочка, балабол и подхалим, его бы "таланты" - да в нужное русло...а так, "столб" он и есть "столб", наверное Черчесов и пригласил его за его "заметный" рост)), а в сборной он будет играть 11-го лишнего!
Ответить
zigbert
1526129228
Когда у команды не идет игра,он начинает зевать на поле.
Ответить
OfaZavr
1526144197
да уж тот еще боец, но за неимением....
Ответить
Главные новости
«Арсенал» купит защитника сборной Англии за 51 миллион
20:49
Кубок России. «Спартак» в гостях проиграл «Рубину» по пенальти
20:37
25
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
19:56
4
Семак прокомментировал победу над «Крыльями» по пенальти
19:19
2
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19:03
ФотоКейн получил «Золотую бутсу»
18:47
3
ФотоСаудовский клуб приобрел хавбека «Манчестер Сити» за 61 миллион
18:35
Кубок России. «Зенит» в гостях победил «Крылья Советов» в серии пенальти
18:24
29
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
18:15
1
Все новости
Все новости
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19:03
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
18:15
1
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
17:53
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
17:47
3
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
17:41
1
Радимов восхвалил «Спартак»
17:25
3
Мухин: «На Канье Уэста по-любому пойду. А кто это?»
17:07
3
В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров
16:49
Миранчук – после 0:3 от «Зенита»: «Движемся в правильном направлении»
16:38
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
3
«Пошли его»: Бубнов – арбитру матча «Зенит» – «Динамо»
16:15
6
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
5
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
1
Тренер ЦСКА ответил, деградирует ли команда при нем
15:22
5
Экс-супруга Зобнина рассказала, до какого периода он будет обеспечивать детей
15:03
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
6
«Проблема гораздо глубже»: Генич поразмышлял о ситуации в ЦСКА
14:27
1
Бубнов выявил команду РПЛ, где нет нападающих
14:23
1
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
16
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Радимов – об 11-метровом «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
20
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
30
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
7
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
18
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
9
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+