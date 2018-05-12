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    Романцев – о вызове Дзюбы в сборную: «Такими бойцами грех разбрасываться»

    Бывший главный тренер сборной России и московского «Спартака» Олег Романцев прокомментировал вызов в команду нападающего тульского «Арсенала» Артема Дзюбы.

    «Что касается Дзюбы, то неожиданностью это не стало. Артем и в «Арсенале» показал, что тульская ссылка его не сломала и качества забивного форварда-лидера он сохранил. Такими футболистами с характером бойца грех разбрасываться», – сказал эксперт.

    Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Состав сборной России на ЧМ-2018. Главные выводы

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.05.2018 07:53
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 мая 2018, 19:56

      да уж тот еще боец, но за неимением....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100725

      zigbert 12 мая 2018, 15:47

      Когда у команды не идет игра,он начинает зевать на поле.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 12 мая 2018, 15:08

      - "неожиданностью это не стало",потому что Дзюба - выскочка, балабол и подхалим, его бы "таланты" - да в нужное русло...а так, "столб" он и есть "столб", наверное Черчесов и пригласил его за его "заметный" рост)), а в сборной он будет играть 11-го лишнего!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > кеша_КБ 14 мая 2018, 15:30

      балабол - неплохой фильм

      0
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 12 мая 2018, 14:42

      Сказал человек, который в 2002- м не взял на ЧМ Овчинникова, Лоськова, Гусева, Игнашевича и Нижегородова. Ну-ну, Олег Иванович.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 12 мая 2018, 14:21

      Меня опять терзают смутные сомненья
      Ведь Халка нет, а Дзюба жмот с рожденья.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 12 мая 2018, 10:36

      Однако сам Романцев почему-то вывел такого бойца по фамилии Тихонов из "Спартака" и даже на ЧМ-2002 потом не взял.

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 12 мая 2018, 10:25

      Слить 0:6 ЦСКА, это характер.

      4
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      Рейтинг: +1741

      max74 > Zeff 12 мая 2018, 12:43

      Это был хитрый план. Юродивого пешехода Артёмку подставили

      5
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 12 мая 2018, 09:53

      Дзюба конечно не Марадона и даже не Сычёв....
      он- футболист одного удара... если с ним играет "халк", то Дзюба может быть полезен... но где взять "халка" в сборную?????

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      Рейтинг: +3795

      serppion > семёнычев 12 мая 2018, 12:31

      Скажу больше, Дзюба даже до Кержакова не дотягивает. А уж тот образцово-показательно мазал.

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      Рейтинг: +915

      спанчес > serppion 14 мая 2018, 15:32

      кержевал

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 12 мая 2018, 09:49

      чемпионат мипа покажет кто боец, а кто так, погулять вышел!

      2
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 12 мая 2018, 09:24

      Если Дзюба это наша последняя надежда в нападении, то это пипец!

      4
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