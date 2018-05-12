Романцев – о вызове Дзюбы в сборную: «Такими бойцами грех разбрасываться»

Бывший главный тренер сборной России и московского «Спартака» Олег Романцев прокомментировал вызов в команду нападающего тульского «Арсенала» Артема Дзюбы.

«Что касается Дзюбы, то неожиданностью это не стало. Артем и в «Арсенале» показал, что тульская ссылка его не сломала и качества забивного форварда-лидера он сохранил. Такими футболистами с характером бойца грех разбрасываться», – сказал эксперт.

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