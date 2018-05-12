Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мутко предложил проводить финал Кубка России в «Лужниках»

12 мая 2018, 00:47
7

Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что Кубок России следует проводить на стадионе «Лужники».

«Считаю, было бы разумно придать статус Кубку и играть финал на главной арене страны. Во-первых, это национальная арена, во-вторых, желание и стремление сыграть на главной арене страны – это здорово.

Мы все время обсуждаем статус Кубка России после того, как проигравшие говорят, будто в этом турнире нет никакого престижа. Кубок – это второй по значимости трофей в российском футболе, и принижать его статус – это личное дело каждого. Когда команды не борются за Кубок страны, они принижают свой престиж, а не турнира», – сказал Мутко.

Мутко: «Будем проводить Суперкубок России на аренах ЧМ-2018. Это будет продвижение футбола и РФПЛ в регионы»

Источник: ТАСС
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
volfrik
1526093324
и сколько бы человек там собралось на матче тосно - авангард?
Ответить
Psih86
1526095352
Мудко пошел на х.. из спорта мразь !!!
Ответить
h3LL1k
1526103559
хочу чтоб этого дебила украли и увезли надолго "навсегда" , чтоб его не слышно и не видно было! (один из добродушных способов) есть похожу ну я не буду их озвучивать)
Ответить
zigbert
1526103882
Московские команды будут только "за".
Ответить
vladimir-7
1526106501
"Главный строитель" высказал своё мнение, которое никого не интересует в России, единственное кого может заинтересовать, это С. Собянина, т.к. стоит острый вопрос об окупаемости этого стадиона. В Москве все клубы РФПЛ имеют свои стадионы, а после ЧМ, в Лужниках кто будет играть и платить бешеные деньги.
Ответить
deinego77@yandex.ru
1526135257
Москва !!! И этим всё сказано!!! А за чем стадионы в других городах строили?
Ответить
OfaZavr
1526142650
мнение главного строителя особо ценно))
Ответить
Главные новости
«Арсенал» купит защитника сборной Англии за 51 миллион
20:49
Кубок России. «Спартак» в гостях проиграл «Рубину» по пенальти
20:37
22
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
19:56
4
Тренер «Крыльев» назвал положительным результатом проигрыш «Зениту» по пенальти
19:42
Семак прокомментировал победу над «Крыльями» по пенальти
19:19
2
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19:03
ФотоКейн получил «Золотую бутсу»
18:47
3
ФотоСаудовский клуб приобрел хавбека «Манчестер Сити» за 61 миллион
18:35
Кубок России. «Зенит» в гостях победил «Крылья Советов» в серии пенальти
18:24
29
Все новости
Все новости
Обзор матча «Рубин» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
20:37
1
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Краснодар»: 19 августа 2026
19:44
Семак прокомментировал победу над «Крыльями» по пенальти
19:19
2
Кубок России. «Зенит» в гостях победил «Крылья Советов» в серии пенальти
18:24
29
Стали известны стартовые составы на матч «Рубин» – «Спартак»: 19 августа 2026
17:31
3
Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Зенит»: 19 августа 2026
15:21
8
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
6
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
3
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
2
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
1
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Кубок России. Гол Мелкадзе помог «Ахмату» справиться с «Факелом» (2:1)
Вчера, 22:57
1
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
38
«Так нельзя просто!»: ЦСКА взбесил ветерана матчем против «Акрона»
Вчера, 22:30
3
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
Обращение ЦСКА к болельщикам после домашнего поражения от «Акрона»
Вчера, 21:35
9
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
5
Кубок России. ЦСКА дома в большинстве уступил «Акрону» (0:1)
Вчера, 20:29
33
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
Вчера, 17:59
15
РФС составил расписание матчей клубов РПЛ в Кубке России в октябре и ноябре
Вчера, 13:39
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
Вчера, 11:56
2
Где смотреть матч «Динамо» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 19 августа 2026
Вчера, 09:53
Где смотреть матч «Рубин» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 19 августа 2026
Вчера, 09:51
1
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 19 августа 2026
Вчера, 09:48
Назначены судьи на 2-й тур Пути РПЛ Кубка России
17 августа
3
Где смотреть матч «Ахмат» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
17 августа
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
17 августа
Где смотреть матч ЦСКА – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
17 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+