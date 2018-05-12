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    Мутко предложил проводить финал Кубка России в «Лужниках»

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что Кубок России следует проводить на стадионе «Лужники».

    «Считаю, было бы разумно придать статус Кубку и играть финал на главной арене страны. Во-первых, это национальная арена, во-вторых, желание и стремление сыграть на главной арене страны – это здорово.

    Мы все время обсуждаем статус Кубка России после того, как проигравшие говорят, будто в этом турнире нет никакого престижа. Кубок – это второй по значимости трофей в российском футболе, и принижать его статус – это личное дело каждого. Когда команды не борются за Кубок страны, они принижают свой престиж, а не турнира», – сказал Мутко.

    Мутко: «Будем проводить Суперкубок России на аренах ЧМ-2018. Это будет продвижение футбола и РФПЛ в регионы»

    Источник: ТАСС

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    12.05.2018 00:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 мая 2018, 19:30

      мнение главного строителя особо ценно))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3830

      minaev23 12 мая 2018, 17:27

      Москва !!! И этим всё сказано!!! А за чем стадионы в других городах строили?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 мая 2018, 09:28

      "Главный строитель" высказал своё мнение, которое никого не интересует в России, единственное кого может заинтересовать,
      это С. Собянина, т.к. стоит острый вопрос об окупаемости этого
      стадиона. В Москве все клубы РФПЛ имеют свои стадионы, а
      после ЧМ, в Лужниках кто будет играть и платить бешеные деньги.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 12 мая 2018, 08:44

      Московские команды будут только "за".

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 12 мая 2018, 08:39

      хочу чтоб этого дебила украли и увезли надолго "навсегда" , чтоб его не слышно и не видно было! (один из добродушных способов) есть похожу ну я не буду их озвучивать)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 12 мая 2018, 06:22

      Мудко пошел на х.. из спорта мразь !!!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 12 мая 2018, 05:48

      и сколько бы человек там собралось на матче тосно - авангард?

      3
      Ответить
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