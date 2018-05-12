Мутко предложил проводить финал Кубка России в «Лужниках»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что Кубок России следует проводить на стадионе «Лужники».

«Считаю, было бы разумно придать статус Кубку и играть финал на главной арене страны. Во-первых, это национальная арена, во-вторых, желание и стремление сыграть на главной арене страны – это здорово.

Мы все время обсуждаем статус Кубка России после того, как проигравшие говорят, будто в этом турнире нет никакого престижа. Кубок – это второй по значимости трофей в российском футболе, и принижать его статус – это личное дело каждого. Когда команды не борются за Кубок страны, они принижают свой престиж, а не турнира», – сказал Мутко.

Мутко: «Будем проводить Суперкубок России на аренах ЧМ-2018. Это будет продвижение футбола и РФПЛ в регионы»