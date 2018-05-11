Мутко: «Будем проводить Суперкубок России на аренах ЧМ-2018. Это будет продвижение футбола и РФПЛ в регионы»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что проведение матчей за Суперкубок России в ближайшие годы планируется на стадионах, построенных к чемпионату мира.

Сегодня стало известно, что встреча «Локомотив» – «Тосно» за Суперкубок-2018 состоится в Нижнем Новгороде.

«Мы будем проводить матчи за Суперкубок на новых аренах, построенных к чемпионату мира. Будем чередовать города и делать футбольный праздник. Это будет продвижение футбола и премьер-лиги в регионы.

Мы поддержали Нижний Новгород по многим причинам. Одна из них – это хорошая коммуникация. Из Москвы можно спокойно доехать на «Сапсане». Кроме того, мы видели, как руководство «Тосно» организовывало чартеры для своих болельщиков», – сказал Мутко.

Напомним, последние два поединка за Суперкубок России прошли в Москве на стадионе «РЖД Арена».