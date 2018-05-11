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    Мутко: «Будем проводить Суперкубок России на аренах ЧМ-2018. Это будет продвижение футбола и РФПЛ в регионы»

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что проведение матчей за Суперкубок России в ближайшие годы планируется на стадионах, построенных к чемпионату мира.

    Сегодня стало известно, что встреча «Локомотив»«Тосно» за Суперкубок-2018 состоится в Нижнем Новгороде.

    «Мы будем проводить матчи за Суперкубок на новых аренах, построенных к чемпионату мира. Будем чередовать города и делать футбольный праздник. Это будет продвижение футбола и премьер-лиги в регионы.

    Мы поддержали Нижний Новгород по многим причинам. Одна из них – это хорошая коммуникация. Из Москвы можно спокойно доехать на «Сапсане». Кроме того, мы видели, как руководство «Тосно» организовывало чартеры для своих болельщиков», – сказал Мутко.

    Напомним, последние два поединка за Суперкубок России прошли в Москве на стадионе «РЖД Арена».

    Источник: ТАСС

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    11.05.2018 18:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 11 мая 2018, 23:01

      еще мячики детям в ясли прикупи и программа по развитию детско-юношеского футбола в России на 2018 год будет выполнена,дебил *****. Проведением суперкубка на аренах ЧМ он футбол и РФПЛ решил в регионах продвигать,конченый.Когда же тебя уже к стенке поставят,или закажут наконец,маленький гнойный нарыв на теле спорта...

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 11 мая 2018, 21:10

      Продвижение будет, когда тебя уволят, а не повысят. Стыдно слушать

      0
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 11 мая 2018, 21:00

      От футбола его видимо уже не отстранить.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 мая 2018, 20:28

      да заткнись уже иди бетон меси и кирпичи укладывай

      3
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 11 мая 2018, 19:39

      Дебил...довёл футбол до полной задницы!

      1
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 11 мая 2018, 18:47

      Пока у руля,такие как ты,вряд ли ,возможно продвижение и развитие футбола вообще

      5
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