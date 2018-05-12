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    Семин: «Мне приятно, что даже чужие болельщики уважают «Локомотив»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об отношениях с болельщиками других команд.

    – Можно сказать, что Юрий Семин стал олицетворением успешного российского тренера, который много лет не сдает позиции. Как вам эта роль?

    – Я и не был неуспешным. Если бы я был таким, то меня бы не приглашали несколько раз работать в «Локомотив».

    Уважение фанатов? Мне очень приятно, что даже чужие болельщики проявляют уважение, я им благодарен. Фанаты вправе высказывать свое мнение на этот счет. Мы играем ради них. Мы их порадовали — отсюда и эта симпатия.

    Почему ко мне такое внимание? Это нормальная жизненная ситуация. Кого-то любят, кого-то нет, кого-то больше критикуют, кого-то меньше…

    Как «Локомотив» собирал золотой состав – и за сколько

    Источник: RT

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    12.05.2018 00:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 мая 2018, 19:26

      все верно сказал, да и вообще это большая редкость когда кого-то уважают болельщики всех команд.

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      Рейтинг: +130

      Холстомер 12 мая 2018, 09:59

      Уважаю Локо, когда у них тренером Сенин.

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      Рейтинг: +100725

      zigbert 12 мая 2018, 08:41

      Правильно сказал:"соперника надо уважать" вне поля. А ненависть должна проявляться не в "кулаках",а в яростной поддержке своей любимой команды.

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 12 мая 2018, 07:52

      Точно

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      Рейтинг: +2439

      docndoc 12 мая 2018, 06:44

      При всей любви к своему клубу тупо ненавидеть соперников и устраивать побоища - удел слабоумных, которых могут использовать далекие от футбола люди совсем для других целей. Да, есть футбольные традиции клубов, свой фольклор.. По-моему, нормальный вариант - это когда на стадионе фанаты выполняют всю приготовленную к матчу шоу-программу, прокричат все свои кричалки, поболеют за своих, а после игры идут вместе с оппонентами пить пиво, или ещё лучше - играть в футбол..

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