Семин: «Мне приятно, что даже чужие болельщики уважают «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об отношениях с болельщиками других команд.

– Можно сказать, что Юрий Семин стал олицетворением успешного российского тренера, который много лет не сдает позиции. Как вам эта роль?

– Я и не был неуспешным. Если бы я был таким, то меня бы не приглашали несколько раз работать в «Локомотив».

Уважение фанатов? Мне очень приятно, что даже чужие болельщики проявляют уважение, я им благодарен. Фанаты вправе высказывать свое мнение на этот счет. Мы играем ради них. Мы их порадовали — отсюда и эта симпатия.

Почему ко мне такое внимание? Это нормальная жизненная ситуация. Кого-то любят, кого-то нет, кого-то больше критикуют, кого-то меньше…

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