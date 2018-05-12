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  • Семин: «Мне приятно, что даже чужие болельщики уважают «Локомотив»

Семин: «Мне приятно, что даже чужие болельщики уважают «Локомотив»

12 мая 2018, 00:35
5

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об отношениях с болельщиками других команд.

– Можно сказать, что Юрий Семин стал олицетворением успешного российского тренера, который много лет не сдает позиции. Как вам эта роль?

– Я и не был неуспешным. Если бы я был таким, то меня бы не приглашали несколько раз работать в «Локомотив».

Уважение фанатов? Мне очень приятно, что даже чужие болельщики проявляют уважение, я им благодарен. Фанаты вправе высказывать свое мнение на этот счет. Мы играем ради них. Мы их порадовали — отсюда и эта симпатия.

Почему ко мне такое внимание? Это нормальная жизненная ситуация. Кого-то любят, кого-то нет, кого-то больше критикуют, кого-то меньше…

Как «Локомотив» собирал золотой состав – и за сколько

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (5)
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docndoc
1526096673
При всей любви к своему клубу тупо ненавидеть соперников и устраивать побоища - удел слабоумных, которых могут использовать далекие от футбола люди совсем для других целей. Да, есть футбольные традиции клубов, свой фольклор.. По-моему, нормальный вариант - это когда на стадионе фанаты выполняют всю приготовленную к матчу шоу-программу, прокричат все свои кричалки, поболеют за своих, а после игры идут вместе с оппонентами пить пиво, или ещё лучше - играть в футбол..
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bumer_moscow
1526100728
Точно
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zigbert
1526103683
Правильно сказал:"соперника надо уважать" вне поля. А ненависть должна проявляться не в "кулаках",а в яростной поддержке своей любимой команды.
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Холстомер
1526108392
Уважаю Локо, когда у них тренером Сенин.
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OfaZavr
1526142419
все верно сказал, да и вообще это большая редкость когда кого-то уважают болельщики всех команд.
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